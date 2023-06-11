《時代》雜誌封面日前以日本首相岸田文雄為封面，同時還使用「日本的選擇：首相岸田文雄想放棄數十年的和平主義，讓他的國家成為真正的軍事強國」為標題，日本外務省旋即表示抗議。對此，軍事專欄作家王臻明卻指出，日本政府其實同一時間正在發展攻擊性武器。

《日本共同社》5月12日披露，有日本政府相關人士稱，對於《時代》雜誌刊登有關岸田的文章，外務省以標題與內容不符為由提出了異議。不過該人士強調，並沒有要求《時代》雜誌進行修改。《時代》雜誌網路版最終將標題改為「岸田領導下的日本欲在國際舞台上積極發揮影響力。」

王臻明近日在臉書撰文評論此事，他稱，其實日本政府在向《時代》抗議的同一時間，大概就相隔十幾天而已，一口氣跟三菱重工簽署了四個合約，發展長程巡弋飛彈、潛射反艦飛彈等攻擊性武器，而且整體的計畫還遠遠不只於此。

對於《時代》雜誌原本的標題，王臻明直言，「嗅覺很敏銳，下的標題真的沒錯。」他強調，美中爭霸最重大的影響，就是促成日本再武裝。如果人類世界沒有毀於核戰或下一場瘟疫，那一百年後的歷史，一定會這麼寫。