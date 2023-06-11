「金曲歌王」王力宏10日在泰國舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，首次在泰國開唱，他剪短了頭髮神采奕奕、一身白馬王子造型帥氣登場，他用泰文高喊「Sawasdee（你好）」打招呼，特別彈奏新樂器Harpejji展現誠意。他在尾聲唱完安可曲〈龍的傳人〉後，更感性吐露心聲：「是你們讓快要斷了氣的身體，重新有了心跳，是你們讓我有最強大的後盾，是你們讓我可以繼續往前。」向全場歌迷致謝，表示會永遠記得歌迷一直以來的支持。

王力宏歷經離婚風波後重啟巡演，昨晚登上曼谷國際貿易展覽中心(BITEC) 開唱，現場7500名歌迷擠爆會場，他全程用中文、英文、泰文與歌迷互動，他說：「這是我們亞洲的第一站，感覺離家裡越來越近了，演唱會讓我有一種回到家的感覺，無論什麼樣的改變，你們都在對不對？」來自世界各地的歌迷不斷熱情尖叫，並高舉手幅應援，氣氣嗨爆。

王力宏以樂器「哈琶吉」自彈自唱新歌〈ONE一個〉，深情與用心感動全場歌迷。（寬魚國際提供）

他精心安排了數個第一次，包括請來泰國吉他之神Jack Thammarat同台狂飆吉他，演唱兩首第1次現場演唱的歌曲〈天地龍鱗〉與〈緣分一道橋〉，首次選唱英文歌〈People Help The People〉，最值得一提的是，他使用Harpejji自彈自唱新歌〈ONE一個〉與〈想見就能相見〉，是亞洲第一個在演唱會上表演此樂器的人。

王力宏首次在泰國開唱，吸引7500名歌迷擠爆曼谷國際貿易展覽中心(BITEC) 。（寬魚國際提供）

他說，重新出發永遠不遲，這個樂器新到還沒有中文名字，所以即興命名為「哈琶吉」，接下來演奏〈Can You Feel My World〉，把3首歌連成組曲，呈現出個人期望與現實的落差。而〈ONE一個〉歌詞「長路裡共患難，才是不離不棄」，唱出了他對全場歌迷的感謝，歌迷也在間奏時齊聲大喊「力宏，我們都在」，氣氛感人。

王力宏在泰國演唱會上大展唱功，演唱會叫好叫座。（寬魚國際提供）

而王力宏在全場大合唱〈你不知道的事〉後，走下台與歌迷近距離互動，被歌迷湧上前包圍，氣氛沸騰，他笑說差點回不去舞台，掀起全場高潮。他也感性分享「他最寶貴的一堂課」，他說人生就是一所學校，可以學習真正的智慧，來自生活的困難跟苦難，「每一次我拿起樂器、練唱、背歌詞，才是真正的活著，我在做有意義的事，情緒思緒都不會被帶走」，也很高興跟大家一起在人生的學校當同學。

王力宏在泰國演唱會上彈奏小提琴，展現多樣才華。（寬魚國際提供）

王力宏泰國演唱會由「Newbie Media Co. Ltd」與「寬魚國際」聯合主辦，門票4月開秒就秒殺，歌迷迴響熱烈，黃牛猖獗，而天王人氣依舊，不僅魅力襲捲全場，連泰國鋼琴王子ToR＋與天后TaTa Young也專程前來觀賞。王力宏問現場歌迷有沒有聽過寬姐邱瓈寬，特別感謝寬魚國際執行長寬姐，「謝謝寬姐一直是我的貴人，我人生第一場演唱會到現在」，他更在演出尾聲宣布：「See You In Taipei! 我們台北見！」預告巡演下一站將於秋天唱回台北，演唱會在歌迷尖叫聲中劃下完美句點。