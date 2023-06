「金曲歌王」王力宏10日在泰國舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會,首次在泰國開唱,他剪短了頭髮神采奕奕、一身白馬王子造型帥氣登場,他用泰文高喊「Sawasdee(你好)」打招呼,特別彈奏新樂器Harpejji展現誠意。他在尾聲唱完安可曲〈龍的傳人〉後,更感性吐露心聲:「是你們讓快要斷了氣的身體,重新有了心跳,是你們讓我有最強大的後盾,是你們讓我可以繼續往前。」向全場歌迷致謝,表示會永遠記得歌迷一直以來的支持。

王力宏歷經離婚風波後重啟巡演,昨晚登上曼谷國際貿易展覽中心(BITEC) 開唱,現場7500名歌迷擠爆會場,他全程用中文、英文、泰文與歌迷互動,他說:「這是我們亞洲的第一站,感覺離家裡越來越近了,演唱會讓我有一種回到家的感覺,無論什麼樣的改變,你們都在對不對?」來自世界各地的歌迷不斷熱情尖叫,並高舉手幅應援,氣氣嗨爆。

王力宏以樂器「哈琶吉」自彈自唱新歌〈ONE一個〉,深情與用心感動全場歌迷。(寬魚國際提供)

他精心安排了數個第一次,包括請來泰國吉他之神Jack Thammarat同台狂飆吉他,演唱兩首第1次現場演唱的歌曲〈天地龍鱗〉與〈緣分一道橋〉,首次選唱英文歌〈People Help The People〉,最值得一提的是,他使用Harpejji自彈自唱新歌〈ONE一個〉與〈想見就能相見〉,是亞洲第一個在演唱會上表演此樂器的人。

王力宏首次在泰國開唱,吸引7500名歌迷擠爆曼谷國際貿易展覽中心(BITEC) 。(寬魚國際提供)

他說,重新出發永遠不遲,這個樂器新到還沒有中文名字,所以即興命名為「哈琶吉」,接下來演奏〈Can You Feel My World〉,把3首歌連成組曲,呈現出個人期望與現實的落差。而〈ONE一個〉歌詞「長路裡共患難,才是不離不棄」,唱出了他對全場歌迷的感謝,歌迷也在間奏時齊聲大喊「力宏,我們都在」,氣氛感人。

王力宏在泰國演唱會上大展唱功,演唱會叫好叫座。(寬魚國際提供)

而王力宏在全場大合唱〈你不知道的事〉後,走下台與歌迷近距離互動,被歌迷湧上前包圍,氣氛沸騰,他笑說差點回不去舞台,掀起全場高潮。他也感性分享「他最寶貴的一堂課」,他說人生就是一所學校,可以學習真正的智慧,來自生活的困難跟苦難,「每一次我拿起樂器、練唱、背歌詞,才是真正的活著,我在做有意義的事,情緒思緒都不會被帶走」,也很高興跟大家一起在人生的學校當同學。

王力宏在泰國演唱會上彈奏小提琴,展現多樣才華。(寬魚國際提供)

王力宏泰國演唱會由「Newbie Media Co. Ltd」與「寬魚國際」聯合主辦,門票4月開秒就秒殺,歌迷迴響熱烈,黃牛猖獗,而天王人氣依舊,不僅魅力襲捲全場,連泰國鋼琴王子ToR+與天后TaTa Young也專程前來觀賞。王力宏問現場歌迷有沒有聽過寬姐邱瓈寬,特別感謝寬魚國際執行長寬姐,「謝謝寬姐一直是我的貴人,我人生第一場演唱會到現在」,他更在演出尾聲宣布:「See You In Taipei! 我們台北見!」預告巡演下一站將於秋天唱回台北,演唱會在歌迷尖叫聲中劃下完美句點。