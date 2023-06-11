陳柏霖擔綱主持的LINE TV實境節目《極島森林》，日前開拍第2季，他本次晉升節目監製，從田野調查、來賓邀約、菜單規劃，全都親力親為。在來賓邀約上，陳柏霖與製作團隊克服語言隔閡，邀約韓國籍的「國民姐夫」具俊曄，「根本不敢想像兄（Hyeong）會答應，因為我之前完全不認識他，也未曾有交集，加上第一季有很多令人意外的體力活，所以更沒有想過他會say yes。」

外界好奇2人如何溝通？製作單位灰魚影像表示，「拍攝現場有兩位翻譯人員同步口譯，透過對講機傳達給兩人，讓兩位能夠立刻理解對方在說什麼。不過沒想到，具俊曄來台後，中文進步神速，加上陳柏霖的語言天份，兩人在現場聊開了，有時不需翻譯也能溝通自如。」

自從陳柏霖在個人Instagram發布拍攝照片後，許多粉絲看到他與具俊曄同台，驚訝不已，有網友表示：「這根本是神仙組合」，且聊天後才發現2人都是處女座，更有話聊。

陳柏霖本次從主持人升格為監製。（灰魚影像提供）

身為監製，陳柏霖本季也邀請3位新生代百萬網紅參與，他認為「有這樣特質的人，加入節目是對於年輕族群非常好的一個吸引，這是這個世代做內容一個很重要的結合。我們需要有更多的渠道與平台讓大家看見我們想要說的故事，想要保護的環境，想要探討的議題。」

本季製作實力堅強，由金馬剪接師廖慶松（右二）擔任監製，米神國際董事長柴智屏（左一）時隔30年再做綜藝節目。陳柏霖（左二）更從主持人晉升為監製，右一LINE TV執行長Roger。（灰魚影像提供）

本季製作團隊除了金馬剪接師廖慶松（廖桑）、LINE TV及金鐘影帝陳柏霖，更有偶像劇教母、米神國際董事長柴智屏加入一同擔任監製。柴智屏過去在製作偶像劇前，曾為《連環泡》、《超級星期天》等火紅的綜藝節目的製作人，此次是她時隔30年，再次重拾老本行製作綜藝實境節目。

相較於柴智屏重操舊業，陳柏霖則是第一次擔任實境節目的監製，心情特別緊張，他說：「有上季拍攝的基礎和經驗，大致上很快就能掌握到方向和想要製作的內容。本季依舊以大自然為背景，不過討論的主題多了動物保育以及職人研究。」《極島森林2》也加入更多娛樂性內容，像是考驗藝人們的「森林小學堂」， 在與職人共學生態保育後，是否能將知識內化，從考驗中獲得當餐的加碼食材，成為森林知識王，也是一大趣味看點。

談到第二季內容，LINE TV執行長陳立人與廖桑、柴姐多次切磋表示：「有了第一季知識內容的品質累積，第二季與製作團隊灰魚影像討論，著重在娛樂面上加碼，期盼大眾在收看節目的同時，也能娛樂心靈、療癒心靈。」

由LINE TV、灰魚影像製作有限公司、米神國際股份有限公司共同出品的《極島森林》延續第一季探索台灣森林之美，第二季以「永續大地」為主軸，加入森林療癒以及動物保育等議題，扭轉現代人長期被科技及壓力重重綑綁，造成各種身心問題及對生態環境漠視的解方。

第二季將從森林走向生態，企劃製作前關注到第27屆聯合國氣候變遷大會其中的兩大議題「生物多樣性、「以自然為本的解決方案」，因此節目除以土地出發，也希望內容延伸至宏觀且國際化的角度，深入於森林、海洋、生態、動植物、保育等內容，作爲地球永續的理念傳達者及實踐者。

節目將探索環保、生態保護，透過內容呈現將這些理念傳達給觀眾，也期待透過主持人的觀察力和共感力，帶著觀眾們一起探索自然萬物、深化人與大自然的連結，並藉此能一同關注和保護我們珍貴的地球家園。