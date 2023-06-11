前波蘭駐台外交官被指性侵太陽花發言人，外交部今天證實，外交部去年11月曾接獲台北市政府警察局婦幼隊通報，有國人報案提告歐洲某駐台人員涉嫌性侵。台北地方檢察署為偵辦本案，曾來函詢問該員在台豁免範圍。經查確認該員僅具執行公務時豁免，台北地檢署認定本案不具外交豁免權。

黑色島國青年陣線出身、曾任太陽花學運發言人的L女在10日晚間於臉書上發文指出，在去年9月，她剛回國後2個星期，就遭到時任波蘭駐台辦事處副處長Bartosz Ryś（李波）性侵，即便過程中她一直不斷重複喊出「不要，住手，拜託，請你停止」，試圖拍2下要對方放開，最終仍然無果。

被指控的李波也在推特上回應，「關於本人與L女於個人臉書頁面張貼的案件，我想點出本件已經經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定認定指控不成立」，他也指出，「L女在過程中向我要求250萬元台幣的和解條件以交換其撤回指控。在這樣的脈絡下，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成對我的誹謗」。

李波強調，他並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中跟一般台灣國民適用相同的程序。「為了我家庭的和諧，我希望大家能暫時先別轉發這樣的言論」。

外交部副發言人蕭光偉指出，外交部於去年11月接獲台北市政府警察局婦幼隊通報，有國人報案提告歐洲某駐台人員涉嫌性侵。該名外國駐台人員在調查期間裁定限制出境，在律師陪同下到案向檢警說明。檢方就案件進行調查後，作出不起訴處分，並於去年12月底解除該員限制出境。

他說，外交部尊重檢方調查後的相關結果。鑒於我國與該國訂有刑事司法合作協定，如果日後司法機關需執行後續跨國司法作為，外交部將積極協助配合。

外交部也重申，將續維護國人權益不受侵害，除持續與相關駐台機構密切聯繫，並積極推動與各國強化刑事司法合作，協助便利我國司法機關執行跨國司法任務，確保國人權益獲得充分保障。

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