苗栗縣24歲徐姓男子10日早上8點多，開車欲前往超商買咖啡，結果在頭份市德義路綠燈起步後左轉要到超商時，不慎卡在超商階梯，並暴衝撞進超商內，所幸沒有波及到其他人，後續賠償則由保險公司介入。
頭份警方今天指出，昨天接獲報案，經了解徐男並無酒駕，他當時綠燈起步後，原本要停在超商前的空位，不料車輛卡到超商階梯，疑似太過緊張誤踩油門，才會往前暴衝撞進超商內，導致超商玻璃窗破裂及商品散落一地，所幸當時超商內無人遭波及受傷。
警方提醒，民眾開車遇到相關狀況時，請勿緊張，以免發生意外。
苗栗縣24歲徐姓男子10日早上8點多，開車欲前往超商買咖啡，結果在頭份市德義路綠燈起步後左轉要到超商時，不慎卡在超商階梯，並暴衝撞進超商內，所幸沒有波及到其他人，後續賠償則由保險公司介入。
頭份警方今天指出，昨天接獲報案，經了解徐男並無酒駕，他當時綠燈起步後，原本要停在超商前的空位，不料車輛卡到超商階梯，疑似太過緊張誤踩油門，才會往前暴衝撞進超商內，導致超商玻璃窗破裂及商品散落一地，所幸當時超商內無人遭波及受傷。
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