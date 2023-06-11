日前民眾黨主席柯文哲於日本受訪指出，「台灣漁民並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可以」、「不要一直為了主權讓台灣漁民不能捕魚」等，釣魚台教育協會痛批，沒有主權與就沒有漁權，切勿扭曲漁民的心聲。

釣魚台教育協會於6月8日發表「沒有主權，就沒有漁權！」的聲明，批評柯文哲的推論本末倒置，柯文哲團隊之後澄清，柯文哲身為總統參選人會堅持捍衛國家主權，他只是在為無法在釣魚台海域捕魚的台灣漁民發聲。

釣魚台教育協會指出， 與柯文哲座談的漁民，因為常年在釣魚台海域捕魚受到日本公務船種種干擾、取締、驅離、扣押、逮捕、罰款等等的欺壓，而在座談會表達他們強烈的不滿，但是漁民並沒有說，也不可能說，他們「不要釣魚台這塊土地」。

此外，漁民進一步說，柯文哲竟然說台灣漁民不要主權，只要漁權，這是他完全不理解漁民的無奈與悲哀」，漁民對政府過去在維護釣魚台主權與漁權上面無所作為，已經非常失望與灰心，更痛批政府媚日親美，根本不管基層民眾的心聲。

釣魚台教育協會表示，根據訪問蘇澳漁民的結果，說明柯文哲在日本發表曲解漁民的心聲之後，竟然有媒體「名嘴」附和柯文哲本末倒置、扭曲漁民的心聲，代表台灣社會對釣魚台及釣魚台議題的認識是極度缺乏的。

釣魚台教育協會認為，台灣需要更多、更廣泛的釣魚台教育，以提高社會大眾對釣魚台問題的認識，從而成為保衛釣魚台強大有力的後盾，為日後收回釣魚台奠下深厚的基礎。