仲夏襲來，各式音樂祭也將展開，鞋履品牌在此刻紛推可彰顯個人特色的潮鞋、服裝為穿搭注入熱情魅力。New Balance推出NB AT與NB ATHLETICS系列新品點亮活力夏日；adidas與adidas Originals也有相關機能單品打造百搭風格。

New Balance AT系列服飾以「隨處暢遊」為創作概念，主張不受地域的限制，從都會到山徑皆能恣意前行、心態隨意轉換，材質則是選用耐磨且友善環境的「Spinnex再生纖維」製成，其中寬鬆版型的NB AT系列短袖上衣，上衣的口袋設計巧妙呼應現下流行的工裝元素，更添機能性。

adidas Originals夏日系列新推adiSTRP 涼鞋，號稱穿梭都市或是遊走在大自然都合適。（adidas Originals提供）

adidas Originals 推出的夏日系列新品，用繽紛穿搭拉近與太陽的距離，其中「山系風格戶外裝備adiSTRP 涼鞋」以復古造型搭配機能設計，可拆卸織帶、調節綁帶功能扣，提升腳型的貼合度，也能隨需求變換，搭配一體成型的EVA鞋底，為出行帶來舒適腳感，共推出三款配色－大地沙色、經典黑、山系墨綠，無論是穿梭都市或是遊走在大自然，都能時尚有型，穿出百搭風格。

adidas ADIZERO BOSTON 12的進化，讓蔣介文、雷理莎及專業跑步教練一致認證。（adidas提供）

喜愛戶外運動的民眾也能試試adidas最強競速跑鞋家族ADIZERO的全新成員「adidas ADIZERO BOSTON 12」，從中底、推進系統、鞋面全面有感升級，緩震提升15％，跑起來更柔軟回彈，並延續爪型玻璃纖維推進系統，進化為全掌式的ENERGY RODS 2.0，從腳跟到腳趾的一體成形設計，強化整體推進力，提升速度表現，大底全掌採用耐磨的Continental馬牌輪胎大底，在各種環境下保有良好抓地力。品牌更特別推出「試跑20天 不滿意退費」與「ADIZERO MADE TO WIN！全台體驗巡迴活動」，邀請廣大跑友們上腳體驗。

TRAVEL FOX「OUTDOOR VEX 歐洲進口防潑水戶外健走鞋」，官網特價4446元。（摘自TRAVEL FOX官網）

TRAVEL FOX則推適合戶外行程的「OUTDOOR VEX 歐洲進口防潑水戶外健走鞋」，採用義大利原廠自行研發並擁有專利GRITEX，此材料結構可以提高防潑水效果，即使在最冷、最潮濕的天氣都能溫暖雙腳，標榜抗磨損鞋頭片、符合亞洲人寬楦，同時有活動式紡織布加上PU透氣鞋墊，機能性佳。