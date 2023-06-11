加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）10日宣布，加國政府已根據《特別經濟措施法》（Special Economic Measures Act ）下令扣押目前停放在多倫多皮爾森國際機場的一架註冊於俄羅斯企業名下的安托諾夫An-124型（Antonov An-124）運輸機。

2022年初烏克蘭危機發生後，加拿大在其領空針對俄羅斯實施了禁飛令。這架原計劃離開加拿大的俄羅斯安托諾夫An-124型運輸機在多倫多皮爾遜國際機場被禁止起飛，並被機場科以巨額停機費。

根據《塔斯社》（Tass）和《多倫多星報》（Toronto Star）報導，這是加國政府依據其去年6月修訂的《特別經濟措施法》等法規實施資產扣押和沒收制度後查封的首筆實物資產，也是加方依其《特別經濟措施法》扣押和限制的第2筆資產。

被扣押的運輸機據信為俄羅斯最大貨運航空公司窩瓦-聶伯航空公司（Volga-Dnepr）和窩瓦-聶伯集團的子公司所有；這2家企業近期都已被加拿大列為制裁對象。加拿大扣押該貨機後，即進入沒收的司法程序。加方表示，若該資產被加政府沒收，加方將與烏克蘭政府合作，選擇對該資產進行重新分配。

對此，俄羅斯駐加使館在其網絡社交平台帳號上回應表示，該運輸機屬於私人企業，加方扣押該貨機的企圖本身是違法的，「純屬公路搶劫」。俄駐加使館還批評，加方此舉表明，在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）當局治理下，加拿大並無法治可言。