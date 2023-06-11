民進黨針對黨內性騷吃案風波展開調查，並指出負責督導的前副祕書長林飛帆並未違反相關規定。對此國民黨立委謝衣鳯批，民進黨中央無法對林飛帆「壯士斷腕」，是為了不要斷了太陽花學運世代的選票基礎；國民黨立委王鴻薇也批這是高高舉起、輕輕放下，讓林可以繼續選才是民進黨最重要的目標。

謝衣鳯說，賴清德對於區域立委參選人李正皓的提名，為何和林飛帆處置的態度不一樣？因為李正皓當初在提名時就面臨到民進黨基層組織的反彈，現在再加上台版MeToo運動的崛起，對於性騷擾的反思，李正皓過去有相關案件，當選機率不大，讓民進黨決定壯士斷腕，逼他退選。

謝衣鳯表示，但面對林飛帆過去在黨部性騷擾吃案，為什麼無法像對李正皓這樣壯士斷腕，因為林飛帆是太陽世代的指標性人物，若逼林飛帆退選，等於不要了太陽花學運世代的選票基礎，「我想要請問賴清德，你捨得嗎？是不是只好輕輕放下」。

王鴻薇也說，民進黨對林飛帆的處置真的是「高高舉起，輕輕放下」，所有責任都推給許嘉恬一個人，但這樣的狀況是不是又是「全黨護一人，全黨挺一人」？相對於李正皓退選，顯然李微不足道，讓林得以繼續選下去，這才是民進黨最重要的目標和工作。

王鴻薇表示，看到政院要提出性騷三法修正案，送入立法院，但民進黨最主要最處理的問題，應該是「明明有法卻包庇吃案」，而且在調查時繼續包庇，把責任只畫在許嘉恬一個人身上。

王鴻薇批，所以性騷三法再怎麼修，只要全黨挺一人，再怎麼修還是會有包庇吃案的情形，而現在推出性騷三法修法，只是變成民進黨處理性騷案的遮羞布而已，只不過是要做危機處理，並沒有真正地要解決現在性騷處理不公的問題。

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