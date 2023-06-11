Nespresso X Miacucina聯名餐點即日起至7月2日在Miacucina台北信義店、復興店、台南西門店限量開賣，活動期間還有機會換Nespresso臻選厚萃咖啡。（Nespresso提供）

享受完一杯香醇的咖啡後，留下的咖啡渣能還能創造什麼永續價值？一直是不少咖啡品牌專研的議題。Nespresso攜手知名義式蔬食餐廳Miacucina推出限量聯名餐點「起司焗烤奶油白菜捲」、「白菜植物蚵仔蛋薄餅」。選自Nespresso在地合作有機農場，Nespresso回收咖啡渣孕育的有機小白菜入菜，即日起至7月2日於Miacucina台北信義店、復興店、台南西門店限量供應，內用點購聯名餐點，還有機會兌換Nespresso臻選厚萃咖啡。

Nespresso首次與Miacucina跨界合作，限量推出Miacucina特製研發的聯名餐點「起司焗烤奶油白菜捲」、「白菜植物蚵仔蛋薄餅」兩道聯名蔬食餐點，精選獲有機認證的桃園、宜蘭、新北等小農種植的小白菜入菜，兼具品質及永續意義。本次聯名餐點使用的小白菜，皆來自Nespresso合作的在地有機小農，聯名活動期間內於台北信義店、台北復興店用餐消費，選購任一道聯名料理，即可現場品嚐Nespresso臻選厚萃咖啡乙杯。

Nespresso與台大園藝系自2019年開始合作「咖啡渣全物利用研究計畫」，發現咖啡渣可幫助減少蔬果種植的蟲害、增加蔬菜鮮重，更將這樣的永續農法分享給全台超過25間合作的有機農場，攜手實現永續共榮願景。