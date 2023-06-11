許多人一吃飽就想衝廁所，疑惑這樣是否正常？醫師表示，當人進食後，胃為了容納食物會逐漸撐大體積，此時結腸受到神經刺激而收縮、蠕動，將糞便推向直腸、誘發便意，這就是胃結腸反射、屬正常現象，但若還伴隨腹痛、軟泥狀糞便，或反而有便秘情形，就要小心可能是胃結腸反射亢進，是大腸激躁症的症狀之一。

大腸直腸外科醫師陳威佑在其臉書表示，人體有時不受大腦控制，而是透過自律神經反射，「吃飽就有便意」的現象，即是如此。當人進食後，胃的體積會為了容納食物而逐漸撐大，這時結腸會受到神經刺激而收縮、蠕動，將糞便推向直腸、誘發便意，這就是胃結腸反射。此現象常發生於用餐後15分鐘後，一天約1~3次。這現象在吃完早餐後尤其明顯。

但他也提醒，若吃飽就跑廁所，還伴隨腹痛、軟泥狀糞便，或反而有便秘情形，就要小心是胃結腸反射亢進，也就是大腸激躁症的症狀之一，也可能導致慢性腹瀉等問題。

他表示，至今尚無文獻清楚指出引發胃結腸反射亢進的原因，但腸躁症患者往往因內臟敏感性強、腸胃蠕動過快、或心理壓力大，使交感神經較活絡，進而抑制腸胃蠕動，或在進食後就有強烈排便衝動，並有腹脹、脹氣、腹痛等情形。

至於如何改善胃結腸反射亢進，陳威佑表示，有研究指出，腸道微生物群的組成也會影響神經元與宿主細胞之間的通訊處理，食物就是維持腸道菌相平衡及腸道機能正常的關鍵，胃結腸反射亢進較明顯的人，應少吃過油的食物、做好壓力調適，若無效，則尋求醫師協助。