台中大里一名女子日前被發現全身嚴重瘀傷、送醫不治，疑遭「中華白陽四貴靈寶聖道會」虐死；女子2名同為該教的室友遭收押，該教創辦人林女請回；林女4年前就曾以「借竅驅魔」活活將信徒臟器踩破致死，林女也被查出原先加入一貫道，退出後才成立該教，許多組織內用語名稱也都與一貫道雷同。

一名網友在PTT上發文，組織名稱「中華白陽四貴靈寶聖道會」光是名稱就很像一貫道，不僅白陽期是一貫道的用語，連組織幹部名「三才」也與一貫道的乩童名稱相同，而組織用來收費的名目「開荒基金」，開荒也是一貫道稱傳教到海外的意思，原PO指出「這個創辦人以前曾加入過一貫道，後來乾脆自己創一個，自己來當seafood，衍生出來的宗教」。

林女4年前就曾以「借竅驅魔」活活將信徒臟器踩破致死，而她也被查出原先加入一貫道，退出後才成立該教，許多組織內用語名稱也都與一貫道雷同。（翻攝自PTT）

65歲自稱「聖母」的婦人林欣月2008年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，設有「長老」、「三才」等幹部，對不服從指令或想脫離組織信眾，林會以「借竅驅魔」為藉口毆打凌虐，並巧立「道務基金」、「開荒基金」、「報恩金」及「敬師金」向信徒收取數千到數萬元，4年前曾爆出活活踩破信徒臟器致死。

據TVBS新聞報導，林欣月育有1兒1女，原本是省政府約聘人員，退休後先加入一貫道，2009年退出後自行創立「中華日行一善學會」，組織後來日益擴大，林開始出現凌虐、毆打信眾行為，已導致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷，近日台中女子死亡也疑似該組織所為，林全盤否認，被依組織犯罪防制條例、重傷等罪起訴。