【全程字幕】痛批官商勾結！ 侯友宜痛心「魚塭被破壞」喊：未來虱目魚貴鬆鬆 @ChinaTimes

國民黨提名總統參選人侯友宜今天（11日）到雲林縣進行請益之旅表示，這幾年大家感覺到民進黨做得哩哩落落，兩岸關係沒有處理好，事情都只站一邊，沒有站兩邊，人民很害怕，經濟要發展，東邊、西邊、南邊都要發展，至少西邊（大陸）要穩定下來。

侯友宜說，沒有國家安全、沒有經濟發展，人民無法安心，兩岸沒有安定，人民的生活不用講，一定要兩岸好好對話交流，透過溝通穩定下來，這是第一個最重要。

他表示，平等對待大陸，兩岸不要戰爭，他這一代大部分都是戰後嬰兒潮，有責任把下一代顧好，兩岸穩定下來，不要意識形態治國，把農產品賣給對岸叫做親中賣台嗎，「我們是使用中華民國憲法，國家叫做中華民國，我們是在台灣出生、顧台灣厝的台灣人」。

他強調，經濟要發展，東邊、西邊、南邊都要發展，西邊到大陸，東邊往東亞和美國，南邊我們已經有南向發展，經濟才能夠走得出去，至少西邊（大陸）要穩定下來，東邊大家做好朋友結合起來。

侯友宜表示，民進黨內政做得不好， 治安不好、貪腐、政治人物勾結，台南光電開88槍就算了，為了綠色光電，魚塭都破壞掉了，以後吃蝨目魚會貴森森；核能已經變成乾淨能源， 包括日本都開始重， 為什麼我們的核能不繼續用，只要核安顧好、核廢料有交代，一定能夠使用核能，電費就會比較省，現在電費已經漲30％多，按照歐美的通膨指數來算，還要加2％到3％，現在是政府吸收，能吸收多久。