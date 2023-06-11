新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」《本質展－飾物．春》、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍《竹。日常》，竹藝雙展即日起開展。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍即日起展出《竹。日常》竹藝展。（陳育賢攝）

新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」《本質展－飾物．春》、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍《竹。日常》，竹藝雙展即日起開展至7月30日止。文化局表示，2處展場彼此呼應，呈現竹藝在傳統和現代之間的交融與發展。

文化局長錢康明表示，「竹」是天然資源，不僅有著廣泛的運用價值，同時也具有良好的環保性質，可取代部分塑膠產品的使用，還具有永續利用的潛力。透過這2場展覽，觀者可以感受到竹子的多樣性和功能性，深入體驗竹子帶給生活的美感和實用價值，同時啟發大眾對於傳統工藝傳承的關注和重視。

錢康明說，新竹是台灣竹子重鎮之一，在進口食品尚未普及、台灣代工產業未大量轉移前，新竹地區仰賴使用竹製品和竹製代工維持經濟收入，其中南勢米粉寮地區更以竹笪子曬製米粉而聞名。

傳統晾曬米粉的方式是將炊熟的米粉撕開分段放置於竹笪子上，整批帶到戶外風乾，造就了南勢米粉寮社區廣場上大片米粉躺在竹笪子上的經典景象。然而隨著米粉工廠日漸凋零，這些景象也逐漸消失，此次展覽特別展示攝影師實地踏查並拍攝留存的寶貴影像，讓民眾重新認識珍貴的傳統文化。

文化局指出，新竹州警務部部長官舍《本質展－飾物．春》展覽，本質創作室曾參與巴黎家飾展、台灣文博會及各項創作展，此次策畫《本質展－飾物．春》展覽，帶來各式竹編花器、竹革提籃、竹畫等作品。

創辦人李雅靖是台灣知名青年工藝家，以創新手法結合其他天然材質，打破傳統竹藝工藝的刻板形象，設計出符合現代生活美感的作品，融合竹材的天然美感和藝術家的創意巧思。

另，下竹町《竹。日常》展覽以介紹傳統竹藝品為主題，邀請新竹在地國寶級老店「竹茂行」合作展出各式傳統竹藝品，內容分為「竹與生活」、「竹編技法」、「台灣竹子種類」、「新竹的竹」4大展區，深入介紹竹的特性和應用方式，探索竹與生活文化之間的關聯。

文化局表示，自古以來竹就與日常生活密不可分，竹子在物質、精神和飲食層面上都扮演著重要的角色，從竹管、竹枝、竹葉到芽萌，各部位都有其用途，民眾可免費參觀，更加了解竹與生活文化之間的密切關係。