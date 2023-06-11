桃園市長張善政（中）參加賽夏族歲時祭儀，與族人一起跳臀鈴舞。（呂筱蟬攝）

桃園市原住民行政局11日在中壢區舉辦原住民歲時祭儀賽夏族maSpalaw孩子長大回娘家活動，這是在賽夏族人結婚後孩子長大時，回到娘家問候長輩，也是族人最重視的儀式之一。市長張善政參與活動時指出，市府原住民政策中重視傳統文化延續，也將深耕原住民族教育。

原民局指出，在賽夏族歲時祭儀中，族人在結婚後第三天要回娘家，需攜帶糯米、酒類、豬肉等物品給娘家長輩，第2次回娘家則是生第一胎時，不論男女都要帶著孩子回娘家，尤其生男生要更謹慎遵守此禮儀。第3次則是在小孩長大成人後，回娘家俗稱maSpalaw，也是在眾多回娘家儀式中最受族人重視的一次。

張善政表示，桃園的原住民政策有4大重點，包括培養族語人才、孩童教育、長者照護及原住民族文化傳承，舉辦賽夏族孩子長大回娘家maSpalaw儀式，即是傳承原住民族文化的重要例證，未來市府將持續努力，盼讓更多優良的原住民傳統文化持續傳承。

張善政也在活動現場與賽夏族人共同體驗搗麻糬，並背戴賽夏族傳統裝飾器物與傳統樂器「臀鈴」，下場與族人一起跳傳統舞蹈，他也說，即便族人離開原鄉部落來到都會區發展，仍努力維持許多重要的習俗，期盼藉由舉辦歲時祭儀，讓賽夏族優秀的傳統文化持續傳承，也讓下一代的孩子體會重要的文化習俗。