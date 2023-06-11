新北市板橋區私幼餵藥案全國關注，新北市府9日在板橋莒光國小舉辦說明會，新北市長侯友宜、新北市副市長朱惕之、教育局長張明文、衛生局長陳潤秋以及社會局副局長許秀能皆出席與家長對話；據悉，會上家長主要聚焦在案件資訊不透明、後續安置混亂、無溝通管道以及孩子檢體問題等，侯友宜除了多次表達歉意外，也指示社會局、教育局需全員動起來。

9日在莒光國小舉辦的說明會，有約40多名家長出席，會上有至少10位家長發言，針對案件資訊不透明、後續安置混亂、求償、市府與家長的溝通管道不良以及展開毛髮檢驗等問題提出質疑。

有家長痛批事發初期求助無門，後來幼兒園火速遭勒命歇業也沒有配套措施，「直接說去另間分校就讀，但那邊有足夠的空間跟師資可以收納學生嗎？」，這樣亂搞「真的很火大又灰心」。

侯友宜在會中先跟家長、小朋友道歉，也因臨時通知大家參加說明會而再次道歉，他強調自己在第一時間獲知餵藥案後，立即要求相關單位通報檢察官指揮偵辦。

侯友宜指出，他知道很多家長很想要知道事實真相，目前由檢察官介入調查、釐清真相，後續相關局處、新北市警察局也會持續向自己報告最新進度，並密切關注這起案件，若真的涉及違法，新北市府絕對不輕饒，也一定會幫各位採取刑事訴訟，並提供最好的法律扶助、社會關懷。

侯友宜坦言這次市府、教育局沒有做好，但自己既然說過會與家長、孩子站在一起，市府同仁就必須讓家長沒有後顧之憂，後續會要求相關局處做好完整的配套措施，要求教育局、社會局都全員動起來，全力幫家長安置孩子。

侯友宜也指示，請教育局後續向檢察官聯繫，詢問是否可以到調查局採檢頭髮，，並成立統一窗口、建立家長群組強化溝通。

新北市法制局表示，民事求償部分，後續若家長要提起團體訴訟，依法必須由政府認證的消費者保護團體才能夠協助求償，目前消保官已與消基會接觸，後續會協助雙方聯繫。