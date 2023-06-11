配合捷運綠線工程，台水公司12日至14日辦理桃園區介壽路管線臨遷等3工程，最長停水時間為43小時。桃園市經發局今天呼籲受影響的桃園北區民眾，提早於停水前6小時完成儲水。

桃園市政府經濟發展局新聞稿表示，這次停水影響北桃園共約16.7萬戶。其中，桃園區19個里及八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里及龜山區5個里停水43小時約1.6萬戶。

經發局指出，市府與台灣自來水公司合作設置34處飲用水供水站，方便民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間，12、13日為上午8時至晚間9時，14日為上午8時至中午12時。民眾可至經發局官網停水專區點選「停水查詢」及「飲用水供水站」，查詢停水資訊及供水站地圖點位。

依經發局日前說明，台水公司將辦理桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程等3項工程，預定12日上午8時至14日凌晨3時進行停水作業，影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區，以及新北市林口區、泰山區、五股區。（編輯：孫承武）1120611