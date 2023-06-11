160位選手疊杯高手同場競技，市長高虹安（左二）特別到場為選手加油。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

睽違2年，新竹巿112年市長盃競技疊杯錦標賽11日在水源國小夢想城堡活動中心盛大回歸，近160位選手同場競技，參賽年齡層包含青少年、國中小學生，今年更首次開設幼兒級組別，邀請幼兒園大班的孩子一起參加，現場比賽刺激且熱鬧。

市長高虹安今天也特別到現場為選手們加油打氣，祝福選手們都能突破自我、再創佳績，並為今年入選國手代表隊的新竹市選手們頒發證書，期許在國際賽事上發揮最好的表現，為新竹市寫下榮耀。

高虹安說，此次市長盃競技疊杯錦標賽因疫情影響停辦2年，今年恢復舉辦，選手們這幾年所累積的實力，都帶到今天的現場展現成果，看見幼兒組的選手們展現迅速飛快的疊杯、收杯技巧，可見疊杯運動在新竹市已到達蓬勃發展的階段。

她表示，新竹市的選手們是競技疊杯賽事常勝軍，感謝新竹市體育會競技疊杯委員會主委李國璋及總幹事韓宛臻不遺餘力的推廣，為新竹市培育了許多頂尖好手。

在國內最高層級賽事全國菁英盃疊杯大賽中，新竹市的選手們常是這項賽事的常勝軍，這次更有7位選手獲選為世界競技疊杯錦標賽國家代表隊，將於今年10月前往韓國比賽，為台灣、為新竹市爭光。

教育處長童鳳嬌表示，今日賽事分為「樂活組」與「競技組」兩大組別，各組再細分各年齡、級別。樂活組為一般對疊杯運動有興趣、想挑戰自己的程度者開設；競技組則大多為競賽場上的資深選手，其疊杯速度的差距皆在毫秒之間，可說是競爭相當激烈的組別。

教育處說明，疊杯運動為選手利用杯子，依指定疊法依序完成，並在無犯規情況下，視所花時間秒數多寡快慢來決定勝負，考驗選手的反應力、手指敏捷度與瞬間爆發力，必須靠平時一點一滴的訓練累積，才能在比賽場上突破極限、脫穎而出。

今年入選國手代表隊的新竹市選手計有7位，包含清華附小趙又萱、民富國小張恩綺、新科國中鄧巧敏、中國科技大學陳佩君、致理科技大學陳威廷、文藻大學吳宜璇、國立體育大學吳宜隆。