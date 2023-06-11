久違的星冰樂買一送一來了，星巴克限時1天祭出10款人氣飲品買一送一的活動，明天（12日）上午11時至晚上8時，買福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂等10品項，享買一送一優惠，其中還包含兩款星冰樂。

星巴克明天（12日）舉辦「夏天一定要喝過的飲料推薦！指定品項好友分享日」，明天（12日）上午11時至晚上8時，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，可享買一送一，指定10項飲品包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂，每人最多買二送二，飲料限當場一次領取。

星巴克表示，優惠品項仍依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，也不適用機場門市、高鐵門市、休息站，還有草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、松山車站、台鐵一、板橋車站、泰安南、泰安北、西螺、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科。