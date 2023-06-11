23歲前俄羅斯網球明星茱克（Sofya Zhuk），曾在2015年溫布頓網球公開賽（The Championships, Wimbledon）青少年組女單中拿下冠軍，傑出的表現更被視為莎拉波娃（Maria Sharapova）的「接班人」，不過她在2020年因背部傷勢退出網壇，如今她決定轉戰知名成人平台「OnlyFans」，但也表示自己的底線是，不論影音還是照片皆「三點不露」。

根據《SportsTiger》報導，茱克2015年以15歲非種子選手之姿，一路闖進決賽，並奪下溫布頓網球公開賽青少年組女單冠軍，成為第2位獲得青少年組女單冠軍的俄羅斯選手，2018年她的世界排名更來到116名，也是她生涯中的最高世界排名，而被視為前俄國球后莎拉波娃「接班人」的她，卻不幸於2020年因背傷退出網壇。

不過離開網壇後，她憑藉身高177公分及精緻五官的優勢，開始擔任模特兒，此外，相當有商業頭腦的她，還自己經營經營美容院、提供簽證辦理服務等，甚至在當地經營出租名車、豪華遊艇及噴射客機等事業。

如今她震撼宣布投入情色產業「大家引頸期盼的時刻終於到來！」她表示，會在「OnlyFans」上提供很多有趣的題材，但她自己有個底線，就是提供的照片或影音雖然性感，但絕對「三點不露」。