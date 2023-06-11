「＃MeToo」事件不斷延燒，許多知名人士均遭爆對他人性騷擾，勞動部長許銘春今(11)日強調，下周起將針對相關立法不足部分來補強，勞動部與相關部會正建立性騷擾的相關指引，讓被害人對申訴制度擁有信任，「勞動部對性騷擾是零容忍的」。

財團法人職業災害預防及重建中心今日舉辦「112年職災勞工(眷屬)關懷暨職災預防宣導園遊會台北場」活動，勞動部長、職業災害預防及重建中心董事長許銘春出席本次活動。

許銘春指出，台灣每年2萬件職災發生，不只是當事人，對其家屬也帶來龐大壓力，這次活動希望職災勞工和眷屬可以一起從職災走出來，陪伴大家走出烏雲。

許銘春說，職業災害預防及重建中心的重點工作任務不外乎「預防」和「重建」，預防部分，過去勞動部職安署大多透過勞檢來預防職災的發生，但很多職災卻是員工本身對職安觀念的不足，因而導致自己或他人受傷，未來該中心的輔導將著重教育訓練與管理制度，讓企業落實職安衛生的法規。

問及近期連環爆出的性騷擾事件，許銘春說，「性別平等工作法」的修正一直有在討論，例如職場性騷擾針對雇主本身的管理機制不足，下周起會針對相關立法不足部分來補強。

許銘春說，很多性騷擾發生當下，行為人可能並不知道，或是不了解對被害人的嚴重性，相關部會正在建立性騷擾的指引，讓申訴機制可以被信賴，以及有效處理性騷擾，也鼓勵被害人勇敢站出來，勞動部對性騷擾是零容忍的。

許銘春強調，雖然現行法規已有機制可處理，但現在知道性騷擾無處不在，而性平委員會如何強化其專業，目前無須修法的部分會馬上來加強，讓被害人可以有效尋求協助。

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