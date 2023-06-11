自小客車在北宜路轉彎處翻覆。（警方提供）

新北市新店區北宜路、清峰路口昨（10日）晚10時許發生自小客車翻覆事故，21歲王姓男子與18歲侯姓女友駕車出遊往市區回程時，於該路口轉彎處不明原因失控翻覆，王男傷勢輕微，侯女頭部受撞擊有頭暈現象，腳部也有擦挫傷，隨後被送往新店耕莘醫院醫治。

新店警分局獲報派員到場，依規定照相、繪測及酒測，駕駛並無酒駕，隨後通知拖吊車於凌晨0時許將事故車輛拖離，恢復正常通行，車輛翻覆原因尚待調查釐清