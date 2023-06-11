台北市大巨蛋預計於年底試營運，首場活動備受矚目。民眾黨台北市議員陳宥丞指出，打者之眼恐不符MLB建議，未來將無法申請國際賽事，成為國際賽事貽笑大方的場地。體育局回應，已要求遠雄巨蛋公司在取得使照後，邀請MLB專家及國內球員、教練等勘查現場，以利瞭解場地及設備的妥善性。

陳宥丞指出，根據MLB建議，「打者之眼」尺寸至少要高12.2公尺、寬24.4公尺，但目前大巨蛋的打者之眼光目視就知道不符，恐因此無法申請國際賽事，第一顆巨蛋成為國際賽事貽笑大方的場地。

民進黨台北市議員簡舒培擔憂，大巨蛋4月送使用執照，6月7日衛工處進行污水管竣工勘驗，5月25日則是消防安全設備竣工查驗，結果108項不符合，7月拿到使用執照太倉促，恐導致放水的情形發生，危害市民安全。

簡舒培質疑，依安全避難原則，8分鐘內全員離開觀眾席至室內疏散空間，15分鐘內全館人員避難至戶外避難空間，試營運若沒有通過標準，市府又該如何處置？

民進黨台北市議員鍾佩玲則批評，大巨蛋牽涉板南線隧導補強工程、國父紀念館連通道及亞錦賽前置作業等問題，其中板南線隧導補強工程已於5月完成，國父紀念館連通道則預計延宕至6月底，蔣卻沒有對此掌握，別只當作秀市長、享受大巨蛋光環，卻未承擔相對責任。

蔣萬安強調，符合法規標準、嚴格審查，才會給使照。目前有好幾個方案都在同步進行中，相關進度都有掌握，大巨蛋對市府而言是責任，一定會舉辦好相關賽事。若試營運後發現不符合安全避難原則，將要求遠雄改善缺失至符合標準為止，有應改善卻未改善的狀況，則照執行投資計畫書開罰。體育局長王泓翔補充，可開罰每日10萬元，最高900萬元。

體育局回覆，市府已特別要求遠雄巨蛋公司在取得使照後，邀請美國職棒大聯盟（MLB）專家及國內球員、教練等勘查現場，以利瞭解場地及設備的妥善性。

體育局說明，大巨蛋的座椅顏色是以灰色為基底，深淺交錯設置，「打擊者之眼」外野區域，均配置深色座椅。市府已建議遠雄巨蛋公司取得使照後，邀請球隊到現場進行閉門測試賽，以瞭解是否還有改善需求。