台琉盃國際帆船錦標賽11日上午開幕，海委會主委管碧玲（前右1）及基隆市長謝國樑（前右2）共同出席。（張志康攝）

悠遊卡公司董事長林志盈（右2）提供限量500張潮境海灣節卡面的悠遊卡，讓參加基隆市潮境海灣節的民眾選購，並提供山海市集悠遊付回饋。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

台琉盃國際帆船錦標賽11日上午開跑，由基隆市政府主辦的潮境海灣節也同步開幕。基隆市長謝國樑11日上午表示，希望遊艇碼頭未來成為基隆的特殊景觀，吸引更多民眾來基隆觀光遊玩。海洋委員會主任委員管碧玲也表示，未來海委會將與基隆市有更多合作，「補助只會多不會少」。

謝國樑表示，未來市府在碧砂漁港遊艇碼頭進行招商規畫時，希望將帆船跟遊艇共同建構為基隆特色觀光的一景，吸引更多觀光遊客參訪，打造新型消費模式，構築北台灣遊艇休閒產業聚落。

管碧玲表示，立法院日前三讀通過了《海洋產業發展條例》，產業各界對海委會都有諸多期待。她說，謝國樑就任後，積極連結國際海洋賽事，這場賽事結合了政府與民間、中央與地方跨縣市合作的力量，吸引多國超過四十艘船艇參賽。

管碧玲說，未來海委會將與基隆市持續合作，她也跟謝國樑當面表示：「以前的補助，未來只會多不會少。」她說，海委會資源很有限，但基隆是個海洋城市，也是國家門戶，未來海委會將與基隆市協力，建立和平、安全、永續繁榮的海洋。

另外，配合基隆市政府的潮境海灣節，悠遊卡公司董事長林志盈也特別加碼500張悠遊卡做公益，凡是在餐車市集消費者，每筆將提供10％回饋，並且延伸優惠到今年相關海洋系列活動中。

產發處表示，碧砂漁港活動現場還有基隆市餐車協會帶來的山海市集，並設置250吋大螢幕實景轉播，官方粉絲專頁「潮嚮．山海基隆」及「魅力基隆」臉書亦提供實況轉播。後續還有台灣－日本宮古島越洋賽（12日至14日）、日本宮古島繞標賽（15日），兩場賽事都讓人持續沸騰。

基隆市產發處指出，除台琉盃國際帆船錦標賽外，後續還有潮海洋系列的親海活動，包括帆船、獨木舟、SUP的體驗營；最受矚目的潮音樂活動也將於7月22日於潮境公園接力登場，邀請大家這個夏天一起到基隆，直接感受到海洋的魅力