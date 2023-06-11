竹北豐采520建案附近道路日前坍塌，鄰近住戶認為天坑問題涉及嚴重的公安危機，但新竹縣府十分被動且緩慢，天坑原因及真相依然不明，鄰近社區11日串聯共同舉牌抗議，並提出多項訴求。新竹縣政府強調已成立豐采520專案小組，並聘請台大土木專業團隊協助找出事故原因及責任歸屬，工務處也已在該處網站上成立事件專區，所有資料皆公開透明。

天坑事件原因仍未出爐，造成附近社區居民人心惶惶，11日上午鄰近社區大有可為、臻愛香榭、俠隱以及松下新宿等建案居民近百人串聯，綁上黃絲帶，並舉牌怒吼「拒天坑、求真相、要安全、保家園」，認為天坑事件若未查明真相，不得復工。

5大社區當場提出多項訴求，要求縣府依照監察院委員裁示成立調查小組，事故原因調查單位必須為居民、建商、縣府3方認同且為司法院認可之鑑定單位。縣府也要依照監察院委員裁示讓各社區代表列席旁聽調查小組，讓資訊公開透明，降低民眾疑慮。

另外，5大社區要求現況安全鑑定與鄰損鑑定之溝通應由縣府主辦，邀集建商與5大社區共同協商。鑑定內容包括事故原因調查、鄰損鑑定、周邊社區建設是否亦有不符合建築常規之處。

立法委員王婉諭指出，政府應該承擔責任，天坑事件至今已經一個多月了，她希望縣府聽見、建商看見民眾訴求。縣議員歐陽霆則怒斥縣府以拖待變，讓大家慢慢淡忘，這次大家站在一起，縣府想要水摸魚不可能。縣議員蔡蕥鍹要求縣府增列在地陽明交大土木專家學者，擔任第3方諮詢委員。