南韓美女直播主娥英今年3月宣布停止直播活動後，就在網上銷聲匿跡，不過近日卻傳出她被柬埔寨警方發現陳屍在金邊近郊水溝，屍體被紅布包裹著，一查才發現，原來是直播主娥英到柬埔寨旅遊，在當地診所就醫不幸死亡，消息一出，許多網友都到娥英IG留言哀悼。

33歲邊娥英（변아영，音譯）是AfreecaTV的直播主，她今年3月停止直播活動後，就在網上銷聲匿跡，不過近日卻有柬埔寨媒體報導，柬埔寨警方發現依據身分不明女屍陳屍在金邊近郊水溝，屍體被紅布包裹，警方證實，嫌犯是來自大陸的一對夫妻，他們在金邊萬崗區經營整所，該夫妻表示，死者到診所吊點滴、注射血清，卻突然顛顯發作、全身抽搐，最後不幸身亡，他們發現死者斷氣後，把屍體用紅色墊子包起來，載到甘丹省棄屍。

不過當地媒體《RSC》卻報導指出，屍體臉部有發現毆打痕跡、嚴重毀損，還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等等，消息不只引發柬埔寨當地媒體關注，南韓媒體也爭相報導。經網友推敲死者身分，確認是來自南韓的直播主邊娥英。

邊娥英擁俏麗臉蛋、火辣身材，頻道擁15萬粉絲、IG追蹤人數25萬，她2019年還曾被爆料，娥英曾被牽線和男團GOT7的Mark交往，邊娥英當時發文否認，如今卻傳出魂斷柬埔寨，慘死消息曝光後，網友紛紛到娥英IG留言哀悼，希望她一路好走。