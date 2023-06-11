台北市雨聲國小附設幼兒園日前舉辦「跨文化野餐派對」，學童穿上各國服裝，用不同國家的語言熱情地打招呼，並為客人戴上彩虹手環，以示歡迎。孩子們表演舞蹈、準備漂亮野餐布置與遊戲，展現創意與熱情，也介紹不同國家自製美食，如越南麵包、三明治、台式飯糰，與家長一同體驗野餐的樂趣。

跨文化野餐派對由雨聲附幼大象班教師劉庭君與許家瑜規畫，以師生共構教學型態帶著孩子透過計畫、執行、去野餐、檢核與修正的步驟，從體驗活動開始，一起準備野餐需要的用品、食物與活動。

校方介紹，劉庭君與許家瑜110學年度第一學期開始，和開南大學雙語教育推動中心主任楊茹茵一同合作，設計一系列結合在地文化與各國文化的體驗課程。111學年度還邀請開南大學日本生、越南生、美國生、菲律賓生參與文化交流與分享。

雨聲附幼校長楊淑惠表示，老師每學期藉由師生共構的主題課程帶領孩子主動發現、思考問題，並同儕合作下，一同尋找解決問題的方法，打造孩子自主學習的環境，就是希望孩子擁有獨立思考與解決問題的能力，並樂於主動學習。

楊茹茵表示，教育部大力推行「雙語教育」，且繼行政院指示幼兒園要配合雙語政策鬆綁英語教學禁令，幼兒園採用英語融入課程將成為教學趨勢，相信孩子透過跨文化的體驗與美食品嚐，更能讓語言融入孩子日常生活，增加對語言學習的好感度。