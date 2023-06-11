當地將白蓮霧果肉加入古早味剉冰內，當作新吃法。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲將白蓮霧果肉加煉乳作成剉冰，體驗當地的新吃法。（程炳璋攝）

新市區白蓮霧節，台南市長黃偉哲（左8）帶著民代與局處幕僚一起推廣新市區白蓮霧。（程炳璋攝）

蘋果有青蘋果，蓮霧也有白蓮霧，新市區的原生種白蓮霧在全台都算稀有，6月邁入產季，今年生長順利，外觀美，口味甜，價格較去年上揚，新市區公所18日將在風雨球場與三里活動中心舉辦白蓮霧節市集，當成文化傳承活動推廣。

白蓮霧因甜度較低，經濟價值不若一般蓮霧，近年種植的人愈來愈少，物以稀為貴，價格也較一般蓮霧更高，仍有人喜愛它白玉外觀與酸澀回甘的古早味。近年有人嘗試將品種改良，仍欠缺原有青澀味道，有人作成白蓮霧茶享用。

新市區的原生種白蓮霧復育已20年，是台南市所有行政區獨有的農產品，在全台算稀有農作物，種植的農民僅剩7、8人，全區面積約僅1公頃，每年產量約2000、3000斤，其中以新市里長鄭明堂種植38棵最大宗。

鄭明堂表示，白蓮霧難以照顧，有時1整年也長不出好的果實，乾脆不賣全數任由親友摘取。今年生長順利，因缺水，甜度提升，果實顏色更為翠綠，賣相更好，每斤可賣到300元，較去年每斤250元更好。

白蓮霧為夏季限定農產，當地習慣將白蓮霧的白玉果肉加入古早味配料剉冰，配上煉乳，作成新吃法，口感更加驚艷。

台南市長黃偉哲11日到新市區社內鄭家古厝的果園體驗套袋、剪果，稱讚白蓮霧在全台已非常珍貴，今年生長的又白又甜，值得民眾品嚐。

新市區除了是白蓮霧之鄉，也有許多人文景點如迎曦湖、樹谷生活科學館及南科考古館等，新市區趁18日舉辦白蓮霧市集，推廣新市YouBike單車遊，遊客參加活動，還可騎單車遊新市。