電影《淨化論》帶觀眾重返謀殺1100萬猶太人的「萬湖會議」。（海鵬提供）

奧地利男星菲利普霍賀麥爾最近在新片《淨化論》挑大樑，飾演二戰納粹德國國安部長萊茵哈德海德里希，也是謀殺1100萬猶太人「萬湖會議」的計畫主導者，片中一句台詞「猶太人不會自己消失，是我們讓他們消失」冷冽如刀，令人不寒而慄，讓他意外以大反派之姿勇奪奧地利羅米獎影帝大獎。

驚人的是，獲獎並沒讓菲利普霍賀麥爾開心，反勾起他歷經半年「身心備受煎熬」的回憶，原來他為演出《淨化論》做足歷史功課外，並以兩個月時間記誦繁複台詞，再用兩個月來專心拍攝，最後竟再花兩個月的時間讓自己徹底抽離。

菲利普霍賀麥爾化身納粹德國當時的帝國保安總部長、治安警察局長，和黨衛軍保安部部長，權傾一時，他為扮演這位大屠殺的始作俑者，還得狂背那些詭異、不人道的台詞，並將之內化成向自己的想法，演出半年來「身心備受煎熬」，讓他一度痛苦表示：「我從來沒經歷過這樣的事情。」電影21日在台上映。