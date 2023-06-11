高雄應姓女大生騎機車為了閃避凸出路邊的路樹及另名騎士，不慎自撞、當場顱骨骨折、臉部內凹變形慘死，應女父母事後向高市府工務局提國賠遭拒，只好提國賠之訴、求償559萬元。高雄地院認定路樹確實侵入車道，但應女超速又從右側超車，養工處僅需負8％責任，須賠償44萬元，可上訴。

2021年4月某日上午，應女騎著機車沿著阿蓮區民生路北往南行駛，突然驚見路旁樹幹歪斜、向內超出路面邊線，她當下為了閃避，企圖從楊姓腳踏車騎士的右側超車，沒想到還是擦撞到路樹，人車噴飛，路人趕緊幫忙報警。

警消趕抵現場，發現應女整張臉內凹變形出血，送醫搶救後仍因顏面骨骨折、神經性休克，當天就不治。應女父母痛失愛女，認為行道樹管理單位疏於管理、危害用路人安全，向工務局養工處提出國賠申請，最後遭拒。

應女父母一狀告上法院，強調該地路樹已經歪斜至少半年以上，養工處怠於管理維護及設置警告標誌，造成憾事。

養工處辯稱，該地路樹並未侵入車道影響行車安全，鑑定報告也顯示，應女發生意外前，車後輪已經壓在路面邊線上，超車時應該已經完全駛出邊線，已違反道路交通管理處罰條例規定，與他們路樹管理無關。

成大研究發展基金會鑑定結果顯示，應女事發前以時速58.46公里的速度在慢車道上行駛，企圖自慢車道上、楊姓腳踏車騎士右側超車。應女行駛在寬15公分的邊線上，才導致機車右側把手與右側後視鏡擦撞路樹，發生後續意外。

法官認為，該路段限速40公里，應女已明顯超速，又違規從騎士右側超車，才導致意外發生，需負9成2的責任。不過，養工處疏於檢視路樹成長情形，在蔽蔭、綠化及行車安全上考慮並未周全。照片明顯看得出來，被撞到的樹、高度150公分以上的樹枝確實已侵入車道，亦有責任。應女父母請求559萬元合理，但養工處僅需賠償44萬元，全案仍可上訴。