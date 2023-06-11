近期諸多性騷案件浮上檯面，範圍遍及政壇、藝文圈等，台師大大傳所為此發起「No Silence！以行動支持更好的性平環境」連署，現已有超過300名傳播學界師生參與，響應3點呼籲，希望社會不該沉默，也不該「就這樣算了」，性別平等意識不應淪為一種口號，而應融入成為橫跨教育面、職場面與法規面的重要價值，也要回到初衷，希望在現今性別多元的社會裡，每個人的身體自主與界線都應被尊重與重視。

身為連署發起人的台師大大傳所所長蔡如音強調，在性別平等這條路上沒有人是局外人，目前有台師大、台大、政大、陽交大、中正、輔大、銘傳、世新等約300位傳播相關系所師生參與連署，也有媒體相關從業人員及社會各界響應其中，且連署人數還在持續增加。

連署聲明指出，近期政壇接連爆出性騷擾案與 MeToo受害者，衝擊整個社會、傷害尊嚴與人權，特別是當許多當事人具備傳播專業與技能，從事狹義或廣義的媒體與傳播工作。因此要強烈譴責性騷行為者，聲援那些挺身而出的人，「不論性別，不論事件經過多久，對於他們面對長期的煎熬與自我懷疑，我們感到不忍」。

聲明表示，身為傳播科系的教師與學生，深知傳播的重要性，像是新聞傳遞資訊，影視作品觸發社會自省及文化改變，數位科技與平台設施更直接參與在你我的日常生活。近期的事件，也使師生重新檢視自己是如何看待媒體環境與其他領域的連動。

聲明說，他們堅信在一個健康、平等、相互尊重的職場環境中工作，是每個人的基本權利。沒有人應該被迫接受任何形式的性騷擾、性侵犯，以及後續可能產生的身心創傷、毀損的工作及自我價值。他們堅定的譴責各種違反性別工作平等法的行為，並希望透過教育與發聲來參與改變。他們強調，不應該沉默，也不該「就這樣算了」，希望能藉此擴大「不要沈默」（NO SILENCE）的螺旋。

聲明有3點「不要沈默」的呼籲，第一，呼籲傳播影視、媒體、自媒體、藝文、音樂等行業的雇主及機構落實職場裡的性別平等，明確建立更友善的申訴機制，勿檢討受害人，並妥善宣導與保護申訴者。也因為傳播的知識與訓練為社會各專業領域所需，從政治、文化、藝術、公部門、到學術單位，從大機構到小團隊，從編制內到外包廠商等，這些不同型態的工作環境，需要形成具性別意識的陣線。

第二是要深化傳播教育場域的性平概念及討論，呼籲傳播、媒體、資訊科技領域的大專院校工作者，將性平、職場安全議題與法規納入專業學習與討論，例如新聞、影視文化或創作、產業實習與實作等相關課程與研究。目前，已有學術研究關注記者及編輯室裡的職場性騷；從好萊塢到南韓，影視娛樂圈的MeToo運動影響了無數幕前幕後的電影工作者，包含導演與明星。

他們強調，反對各種形式的剝削，再好、再賣座的媒體或藝術內容，背後的互動與勞動也應朝平等的性別關係而努力。隨著斜槓、遠距工作、軟體的普及，性騷擾行為可能更為個人與私密化，因此，傳播教育場域需要積極的針對多樣的工作文化、權勢／權力／權利、個人邊界、批判數據等概念提供學習與對話的機會。

第三則是因事制宜的法規制定與監督，聲明指出，目前中央及行政主管機關都已針對性別平等積極立法或成立專案小組，而今年年初立院通過數位性暴力相關四法修正草案，針對網路性騷擾、散佈性私密影像、散播威脅等行為要求網路平台業者移除影像或主管機關提供保護措施，但現行機制是否友善，足夠保護或能否運行正常可能是問題。特別是影視娛樂產業工作人員多屬非典型就業，高度倚賴人脈獲取工作機會，而在勞務外包的情形下，難以依據性別平等工作法符合目前規定，藉由課責雇主，完備申訴處理機制，因此，反性騷擾的規範必須呼應產業與專業屬性。

聲明最後呼籲各主管機關監督傳統媒體、影視文化產業、網路與資訊平台業者，確立性平申訴處理機制。同時要求數位發展部在呼籲效能、安全、與治理的同時，不單納入數據與科技物質時代的性別正義，同時要有以數位性別平權為中心的作法。