林俊逸比賽時拉傷小腿，忍痛撐完打贏比賽。（媒體棧提供）

林俊逸平常就愛打羽球，昨參加第一屆愛最大彩虹盃公益羽球賽，現場有許多平常一起打羽球的藝人朋友，包括六月、李易、陶晶瑩、李李仁、餅乾、林敬倫等相當熱鬧。林俊逸和教練好友組隊參加男子雙打的比賽，第一場比賽很快就取得領先，但比賽後半林俊逸卻拉傷了小腿，硬撐完最後幾顆球打贏了比賽，為了不要讓傷勢繼續惡化，只能忍痛決定退賽。

林俊逸事後在臉書發文報平安：「參加了第一屆愛最大彩虹盃公益羽球賽，很可惜第一場比賽到後段小腿拉傷，完賽後就決定退賽（但第一場還是有贏啦），對球伴志瑋教練深深抱歉。接下來就是乖乖休養復健，祝我早日康復，傷癒球場再見。」

林俊逸表示比賽當下腳步瞬移之後，就立刻感覺小腿不太對勁，知道以前的舊傷又拉到了，他覺得可能是因為賽前熱身不夠就下場比賽而造成的。藝人朋友們知道林俊逸受傷都紛紛前來關心，林俊逸苦笑道：「這一拉傷就是整季報銷，3個月不能打球…會非常手癢啊！」只能跟球友們相約傷癒復出再來尬球。

林俊逸最近正忙著宣傳和Matzka合唱的新單曲〈啉啦啉啦〉，小腿拉傷雖然不至於影響工作，但就是怕少了運動會變胖，林俊逸打趣地說：「本來想說既然受傷不能打球，就躺在家裡休息，喝點『有趴數』的飲料，但經紀人看破我的手腳，立刻告誡我要少喝點，可不能傷養好，人也胖一圈。」

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