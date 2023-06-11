市長黃偉哲頒獎給永福國小何品諭。（曹婷婷攝）

台南市市級總統教育獎今年有16人獲獎，其中8人獲特優代表南市參加教育部複審，最後賢北國小王沐晴、鹽水國小蔡家興獲選2023總統教育獎；教育局今天在新南國小舉辦總統教育獎頒獎典禮，市長黃偉哲一一頒獎給16名獲獎學生，他稱許獲獎學生在逆境中展現積極進取與不屈服於逆境的生命態度，讓人感佩。

王沐晴演唱客家歌謠。（曹婷婷攝）

頒獎典禮開幕表演由王沐晴演唱客家歌謠，清亮優美嗓音，撫慰人心。王沐晴1歲時罹患脊髓性肌肉萎縮症，無法站立行走，但她不向命運低頭，努力讓自己活得精彩充實；小二時開始參加說故事比賽，獲得校內第一名，原本不會說客語的她，也在老師鼓勵下辛勤練習，參加各類客語比賽都有亮眼的成績，今年更獲得台南市小小解說員客語組第一名佳績。

何品諭表演跆拳道。（曹婷婷攝）

擔綱演出的還有重度聽障何品諭帶來的跆拳道表演。嬌小可愛的她，架式十足，去年還曾獲全國跆拳道比賽第四名。何品諭為一出生就被診斷為中度聽障，如今左耳更幾乎聽不到外界聲音，但她不受限，積極參與校內外朗讀、演說、跆拳道、大提琴、鋼琴等比賽，允文允武且表現亮眼，難以想像她其實是一名聽障生。品諭更立志當工程師，未來希望能研發精良的助聽器，幫助更多人。

黃偉哲致詞時以昨天的課程博覽會為例，強調不論大學老師、校長、教育部潘文忠部長、各縣市代表都對台南教育成就印象深刻，並表示肯定。他說，身處逆境中的學生，也因有師長和家長的循循善誘，以及學生本身自強不息的意志與努力，成就很好的學習成果，他也稱許獲獎學生不向命運屈服，展現十足的生命韌度，期許他們保持初衷、勇敢向前。

教育局表示，台南市市級總統教育獎共16人，其中8人獲特優並代表南市參加教育部複審，最後由賢北國小王沐晴、鹽水國小蔡家興獲選2023總統教育獎。海東國小吳子賢、永福國小何品諭、柳營國中李智恆、南新國中高家和、東山國中柯亭伊、西港國中田佳佩獲總統教育獎奮發向上獎；小新國小羅慈薰、六甲國小楊鈞勝、新橋國小張景皓、新進國小趙翊晴、麻豆國小蔡渝涵、關廟國小周語媗、善化國中莊宇翔及忠孝國中王心慈獲優等。