What can we say, @You_Found_Nimmo is making this a regular thing. pic.twitter.com/2u4UDTSs85 — New York Mets (@Mets) June 10, 2023

紐約大都會在老闆科恩（Steve Cohen）親自喊話，以及總教練修瓦特（Buck Showalter）召集球員閉門檢討之後，總算在11日擊退海盜，中止近期的7連敗。先發投手千賀滉大奮勇投出7局失1分（無責失），打線8支安打攻下5分，終場5比1獲勝。

大都會最近輸得太難看，7連敗是4年來最糟，總管艾普勒（Billy Eppler）、總教練修瓦特如坐針氈。老闆科恩賽前對《紐約報導》表示「無法想像球隊7連敗」，同時又說「沒有人會被換掉」，目前最重要是穩定軍心。

「當事情變得很糟，我不會選擇發怒，因為那無法解決問題。打成這個樣子當然會有很多責難，但生氣不是正確的應對方式。我有足夠生意上的經驗，我知道何時會好轉，當你順風的時候你並沒有你自以為的那麼強，當你低潮的時候你也沒有自己想像的那麼差，這種轉變可能出現得很快。」

上一次登板2.2局就狼狽退場的千賀滉大，此戰找回招牌指叉球，前日「5支5」的海耶斯（Ke'Bryan Hayes）一上來連吞3顆指叉球遭三振，4打數掛零。第4局千賀投出四壞保送，大都會守備接連失誤被跑回1分，不算自責分。第7局坎納（Mark Canha）在兩出局兩人在壘時擊出長打，大都會3比1領先奠定勝基。

千賀滉大說：「上次先發表現不理想，現在球隊陷入困境，我下定決心要幫助球隊止敗。」第3局千賀在兩出局後連投3個四壞保送弄成滿壘，幸虧中外野手尼莫（Brandon Nimmo）美技接殺深遠飛球，化解了全場最大危機。