58歲的楊繡惠11日在臉書發文提起被欺負的過往，她雖未指名道姓，但看出對方是女藝人，粉絲紛紛留言替她打氣，也當起鍵盤柯南，翻出18年前小S和蔡康永主持的《康熙來了》片段，將矛頭指向同場來賓寇乃馨、曲艾玲；對此，寇乃馨稍早對本報記者也做出了回應，表示正在高雄演講，還沒辦法上網看18年前的節目回放，問她是否記得此事，她又驚又無奈地回：「真的⋯不記得⋯」。

楊繡惠今在臉書寫下：「我永遠記住！我剛出來跑通告，有誰欺負我，現在我茁壯了，她人呢？謝謝老天爺幫忙。」有粉絲問：「有，我知道康熙來了，那2位來賓藝人對嗎？」楊繡惠則留言回：「還有。」還有粉絲留言問：「寇跟曲嗎、那集康熙我有看，感覺很差，印象超深刻。」

還有人貼出楊繡惠昔日上《康熙來了》片段，當時楊繡惠在節目中帶來一段賣藥橋段，同場的寇乃馨和曲艾玲接著示範喊價，一度擋住站在舞台中間的楊繡惠，畫面尷尬。

寇乃馨表示這應該只是網友猜測，「繡惠姐應該沒說過是我欺負她的？這18年來，我們在節目，或活動上相遇，都很愉快啊！」也強調楊繡惠才是前輩，「我非常尊重她的才華」。

她也說其實自己多年來每次上康熙都超緊張表現得不好，「18年前上康熙，坦白說，印象中我們都還青春幼齒，都緊張得不得了，別說誰能欺負誰了，光是顧節目上效果，別表現太遜都冒冷汗了啊…。」

由於寇乃馨正在高雄演講，還沒辦法上網看18年前的節目回放，也表示真的不記得此事，「我猜會不會是有時節目呈現，會安排剪輯一些有趣或效果？但這些年來大家都在不同舞台上很努力工作進步，也很祝福繡惠姐越來越棒！彼此加油！」

她也替同台的曲艾玲解釋，「我覺得肯定是誤會，艾玲也是非常尊重前輩和同事的，我們習慣做主持人的任務，絕對不會搶來賓鋒頭，主持人是最佳綠葉啊。」