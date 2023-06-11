開幕片《請問，還有哪裡需要加強》由春風（左）、宋芸樺主演。（北影提供）

2023台北電影節電影票11日中午正式開賣，年度話題日片《快一秒的他》搶頭香秒殺，開閉幕片《請問，還有哪裡需要加強》及《成功補習班》也緊接著在開賣5分鐘後賣光，創下亮眼成績；今年北影首度推出340組「台北電影獎＋頒獎典禮套票」更帶動買氣，多場電影獎入圍作品放映場次也名列首日完售名單，剩餘場次持續熱銷。

台北電影節開幕片為九把刀作品《請問，還有哪裡需要加強》，主演宋芸樺、春風、柯震東、蔡昌憲、應朗丰都將出席映後座談會；閉幕片是金鐘視帝藍正龍第二部導演作品《成功補習班》，主演詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐、侯彥西也將到場跟影迷一起首次在大銀幕欣賞這部作品。

話題日片《快一秒的他》將於台北電影節台灣首映，日本名導山下敦弘、鬼才編劇宮藤官九郎及男主角岡田將生確定來台會影迷，電影節唯一一場中山堂放映600張票券火速完售，有影迷戲稱：「要快5秒的人才買得到！」另外幾部日本電影售票表現同樣亮眼，改編真實故事、描述聽障拳擊手的熱血日片《惠子不能輸》已售光，傑尼斯男星生田斗真有突破演出的《渴水》也即將完售。