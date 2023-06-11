彰化林姓男子得知與其有口角的友人許姓男子住進彰化基督教醫院急診室，竟闖入急診室找到躺在病床上的許男後，先是徒手毆打，再拿出一把長約45公分的鋸子要刺向許男，幸好被警衛及時攔阻，隨後並被警方逮捕。警訊後因被害人僅紅腫未成傷，且不提告，林男被依《社會秩序維護法》裁處。

今天凌晨4點半左右，彰化基督教醫院急診室傳出暴力事件，轄區的八卦山派出所接獲報案，派員到場，發現急診病床7號床許姓男子遭人毆打，並得知行凶的是許男的友人林姓男子。

警方經調閱院內監視器，畫面顯示嫌疑人林男起先以其右手朝被害人許男右臉揍一拳，隨後從其褲內拿起一把鋸子朝許男肚子方向砍去，當下隨即遭彰基警衛制止，只造成許男腹部些許紅點，未成傷。

警方詢問被害人許男是否有受傷，是否對林男提出告訴時，許男表示自己與林嫌係多年朋友關係，雙方幾天前有口角糾紛，他堅持不對林男提出告訴。警方在製作完雙方筆錄後，全案依《社會秩序維護法》裁處。

對於急診竟有男子在三更半夜闖入行凶，彰基院方強調，平常即很注意安全維護，警衛也有受過專業訓練，林男將鋸子藏在衣褲裡面，雖第一時間未發現，但警衛即對其特別注意，因此在林男行凶時就及時攔阻，避免憾事發生。