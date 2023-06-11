塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享導致漏財的8個壞習慣，包括拖延付款、不比較就購買、信用卡購物、隨意揮霍、忽視小額支出、不審視訂閱服務、忽略理財規劃、購買後忘記等，其中小額支出是許多人都容易忽略的，累積起來也是一大筆錢，建議記錄支出就能了解自己的消費習慣，以減少不必要的花費。

【導致漏財8個壞習慣】

1、 拖延付款

在日常開銷中，如果經常拖延付款，可能會導致過期費用或罰款，建議設定提醒事項，確保按時支付帳單，建立良好的財務紀律。另外，可以考慮自動扣款或設定定期支付，以確保不會錯過任何付款期限。

2、 不比較就購買

購物時若沒有比價或搜尋優惠，可能將會過度支付，建議購物前先做好市場調查，比較價格和品牌，並尋找優惠和折扣，以確保能以合理價格購買所需物品。

3、 偏好信用卡購物

過度依賴信用卡會無法掌控自己的開支，建議優先使用現金或簽帳金融卡支付，控制消費在可承受的範圍內。此外，定期檢查信用卡帳單，避免出現意外的高額消費或未授權的交易。

4、 隨意揮霍

沒有理財目標和預算的隨意消費容易花錢超支，建議設定理財目標，制定預算計劃，將開支控制在合理範圍內，優先滿足必需品的需求，並適度控制娛樂和奢侈品的花費。

5、 忽視小額支出

小額支出的累積會對財務造成影響，建議記錄所有支出，以便了解自己的花費習慣，就能更容易地識別並削減不必要的支出，例如每天買咖啡或零食。

6、 不審視訂閱服務

許多人容易忽視訂閱的錢財，例如匯流媒體平台、雜誌、俱樂部會員等，這些費用在長期下來相當可觀，建議定期檢查訂閱清單，並且保留真正需要且經濟實惠的服務，同時取消不必要的訂閱。

7、忽略理財規劃

缺乏長期理財規劃將會無法達到財務目標，建議尋求專家幫忙，並根據自己的收入和目標，制定投資和儲蓄計劃，同時定期評估和調整，以確保朝著財務自由的方向前進。

7、 購買後就忘記

如果購買了許多東西後就忘記了，將會容易重複購買物品導致浪費資源，建議保持良好的購物清單和紀錄，避免重複購買。另外，對於不常使用的物品，考慮出售或捐贈，以節省空間和資源。