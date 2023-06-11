竹北市豐采520建案附近道路坍塌釀天坑案件，鄰近5個社區居民11日聚集抗議提出多項訴求，針對社區訴求，新竹縣政府強調已成立「豐采520專案小組」，並聘請台大土木專業團隊，協助找出事故原因及責任歸屬，工務處也已在該處網站上成立「豐采520事件專區」(https://reurl.cc/VL19VZ)，持續將相關資料發布到網站供民眾瀏覽，所有資料皆公開透明。

縣府表示非常重視豐采520建案周邊社區住戶的意見，持續認真聆聽，積極協助，有關豐采520建案提出的各項需審查之計畫，已成立「豐采520專案小組」，成員包括縣府工務處同仁、外聘專業技師以及社區和民代推薦的外部專家，未來也會請各社區派1名代表列席專案小組會議，力求百分之百的公開透明。

目前縣府初步判定造成此建案旁道路坍塌，原因是建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分流失，造成道路坍塌。縣府已按照先前住戶的訴求，要求豐邑公司委託第3方公正單位鑑定調查莊敬六街塌坍的原因，豐邑也已委託列冊在司法院鑑定機關參考名冊的台中市土木技師公會進行調查，將在1個月期限內，也就是6月27日前提交，屆時專案小組審視後，也將交由台大團隊協助把關。

豐邑目前每10天1次透地雷達檢測，其他還有鄰房安全鑑定、增設鄰房監測點、開挖道路確認地質等措施。縣府也已邀請李鴻源前部長及台大教授團隊一同協助為此建案把關 ，除了針對搶險工程，不定期的現勘與稽查外，包括道路塌陷事故原因、安全鑑定責任、鄰損賠償計畫，以及未來最後的復工計畫等，也都會給予專業意見。

另外，豐采520建案從10日起展開1個月的搶險施工，施工日起每3天縣府都將會同兩名專家學者稽查，12日首次稽查邀請台大團隊現勘，確保豐邑公司依搶險計畫執行，保障工地及周遭地區安全無虞。

對於居民提到鄰損事件處理的部分，縣府也已要求豐邑參考司法院鑑定機關名冊，正辦理委託中，將參考台北市建築施工損鄰事件爭議處建築施工損鄰事件爭議處原則，並已要求所有檢測鑑定費用皆由豐邑負擔。縣府也強調，有關社區的訴求部分，縣府會基於維護市民權益保障的立場，責令建商加速完成應辦的事項。