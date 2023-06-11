常聽聞有人拉肚子拉到「脫肛」，這時該如何是好？醫師表示，脫肛是指直腸脫垂，民眾如廁時若發現「有東西掉出」，要先觀察一下掉出來的組織是什麼，若是直腸黏膜或外部脫垂，千萬不能硬推，以免造成組織壞死、對器官造成不良影響。

大腸直腸外科醫師陳威佑在其臉書表示，現代人因生活節奏快、壓力大，常有狂跑廁所的困擾，這類慢性腹瀉的人確實有可能脫肛。脫肛是直腸脫垂，常因骨盆底肌肉無力、括約肌鬆弛、長期咳嗽、長期便秘，使得腹內壓力上升，導致上廁所時，直腸會脫離原本的位置。

此外，經常腹瀉也可能造成腹腔壓力過大，導致骨盆腔沒有足夠的力氣支撐直腸，使得直腸黏膜、肛管、部分或全部的直腸可能從肛門脫垂。

針對排便時疑似有東西掉出肛門，陳威佑表示，可能是以下3種情況：

1. 痔瘡脫出：痔瘡是一粒粒的小肉球。多數的痔瘡脫落可用手輕鬆推回，並擦藥來緩解疼痛感。若嚴重到推不回去或有出血情形，應做手術來消除痔瘡。

2. 直腸黏膜脫垂：直腸黏膜脫垂長度不超過2公分，為圓形、紅色外觀，觸感光滑。此情形可用溫水沖洗，再用手指就能輕鬆推回肛門內。若發現推不回去，不建議硬推、要立即就診，以免突出的黏膜出現糜爛、出血，或嵌顿性壞死等情形。

3. 直腸外部脫垂：直腸脫垂通常會看到紅色、橢圓形的物體，脫垂超過2公分。此情形不建議強行推回，應就醫檢查，以避免復發，對其他器官造成不良影響。

他並表示，直腸脫垂通常離不開排便習慣不佳、骨盆肌群無力這2大原因。民眾平常應多喝水、多攝取纖維來養成排便好習慣，並適度做「凱格爾運動」來強化骨盆附近的肌力，就能從根本預防脫肛情形，排便輕鬆又順暢。