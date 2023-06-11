桃園平鎮復旦路四段昨（10）早發生驚悚車禍，一輛白色轎車從巷口準備左轉時，一輛黑色休旅車從左側突高速駛來，白車瞬間被撞旋轉多圈、車頭粉碎，事發畫面曝光；而黑車駕駛事後竟打電話找友人，直接搭車離開現場，警方目前已鎖定黑車駕駛身分，將循線通知到案說明。

記者爆料網曝光事發畫面，該輛白色轎車從一處婚宴會館駛出路口準備左轉時，左側道路突然駛來一輛高速的黑車，2車瞬間車頭對撞，白車車頭粉碎、炸出零件，而最詭異的是黑色休旅車上駕駛，事發後竟搭乘另一部車輛逃離現場，警方掌握逃離現場之駕駛身份，正循線通知到案說明。

事發時，33歲陳男駕駛白轎車，自復旦路四段116巷口欲左轉進入復旦路，與橫向直行之黑色休旅車發生碰撞，陳男事後身上多處擦、挫傷，送醫後幸無大礙，黑色休旅車駕駛當下卻找來友人，搭乘友人車輛逃離現場，警方鎖定身分循線追緝中。2車相撞後還波及另輛白車，2白車駕駛均無酒駕。