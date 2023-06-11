年約40歲的陳姓女子今在花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪戲水，疑似在跳水過程不慎滑倒撞到溪底石頭失去呼吸心跳溺水。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪今傳出溺水意外，年約40歲的陳姓女子疑在跳水過程中，不慎滑倒並撞到溪底石頭失去呼吸心跳，現場民眾趕緊將人救起實施CPR，經救護人員趕抵接手救治恢復生命跡象，目前已送往醫院治療。花蓮縣消防局呼籲民眾到溪邊玩水要注意青苔溼滑，勿從高處跳水。

花蓮縣消防局在今天早上約11時獲報指出，秀林鄉水源村水源地有溺水意外，人已被附近遊客拉上岸，隨即派遣2車4人前往現場救援。

救護人員趕抵現場發現陳女已失去呼吸心跳，且遊客正在進行實施CPR，經接手急救後，陳恢復生命跡象，趕緊將人抬上救護車持續給予急救，並送往慈濟醫院急診救治。

消防人員表示，據現場家屬轉述，陳女當時疑似想跳水給親友看，卻不慎滑倒墜落水中撞擊異物失去生命跡象而溺水。

轄區吉安警分局員警到場瞭解意外狀況後，呼籲在場其他戲水遊客，午後山區易下雨，避免逗留發生危險。此外，水源地很多攔沙壩形成的深潭，因水域深度深淺不一且溫度較低，暗藏石塊及漩渦，民眾戲水一定要慎選場域，做好相關防備措施。