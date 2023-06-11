端午連假將近，超商觀察民眾出遊喜愛便攜美食，其中現做系列相當暢銷，能夠吃到熱騰騰美味讓人確切感受到新鮮度與絕佳口感；另民眾夏天食慾低下，適合搭餐的配菜型商品因為能根據自己食量掌握份量，成為多數外食族首選，為搶攻5千億外食商機，業者現今持續讓現做食品櫃位進駐更多門市，同時推各式新款小分量的點心，買氣有望帶動至少2至3成。
超商翻開銷售數據統計，鮮食占營收比重已逾20％，為讓消費者24小時都能吃現做熱食，不靠微波加熱也能媲美街邊店美味，紛把經典小吃納入店內熱食櫃位。好比OKmart即起新推現滷「銷魂大豆干」，嚴選香氣獨特的阿薩姆茶葉，再搭配數種中藥材，茶香濃厚深韻且甘醇爽口，目前全台超過100間門市率先上市，28日前購買享第2件8折。
7-11「星級饗宴-滷味」由新加坡米其林一星小販「了凡油雞．燒臘．飯．麵」主廚指導監製，曾獲社群網友稱讚調味順口不輸路邊滷味攤，如今拓點已達3千店，以10多種中藥材、辛香料製成滷汁，品項包括蘿蔔、天婦羅等熱門品項，受上班族或學生族群青睞。
全家則看好炸烤物商機，於特定店點導入SO HOT炎選現烤點心櫃，品項包括日本全家販售的「黃金雞腿排」，香酥外皮搭上特選雞腿肉號稱鹹香多汁；現也推口感柔軟綿密的「鮮奶富士山千層」，27日前SO HOT炎選商品任2件享8折。
萊爾富自推出現烤烘焙點心櫃後，帶動熟食、點心區銷量成長至少5成，不久前再推包含紅豆、奶油等口味「車輪餅」，內餡飽滿、齒頰留香；另天熱刺激飲品買氣，現也有新品「黑糖珍珠奶茶」與「鐵觀音珍珠奶茶」，訴求茶香醇厚、珍珠Q彈，原價70元，27日前特價59元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。