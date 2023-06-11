端午連假將近，超商觀察民眾出遊喜愛便攜美食，其中現做系列相當暢銷，能夠吃到熱騰騰美味讓人確切感受到新鮮度與絕佳口感；另民眾夏天食慾低下，適合搭餐的配菜型商品因為能根據自己食量掌握份量，成為多數外食族首選，為搶攻5千億外食商機，業者現今持續讓現做食品櫃位進駐更多門市，同時推各式新款小分量的點心，買氣有望帶動至少2至3成。

OKmart「銷魂大豆干」28元，28日前購買享第二件8折。（OKmart提供）

超商翻開銷售數據統計，鮮食占營收比重已逾20％，為讓消費者24小時都能吃現做熱食，不靠微波加熱也能媲美街邊店美味，紛把經典小吃納入店內熱食櫃位。好比OKmart即起新推現滷「銷魂大豆干」，嚴選香氣獨特的阿薩姆茶葉，再搭配數種中藥材，茶香濃厚深韻且甘醇爽口，目前全台超過100間門市率先上市，28日前購買享第2件8折。

7-11「星級饗宴-滷味」由新加坡米其林一星小販「了凡油雞．燒臘．飯．麵」主廚指導監製，曾獲社群網友稱讚調味順口不輸路邊滷味攤，如今拓點已達3千店，以10多種中藥材、辛香料製成滷汁，品項包括蘿蔔、天婦羅等熱門品項，受上班族或學生族群青睞。

全家SO HOT炎選現烤點心櫃開賣多款炸烤物，包含日式黃金雞腿排、黃金翅包飯等。（陳俊吉攝）

全家「鮮奶富士山千層」39元，27日前搭指定飲品享餐促59元優惠。（全家提供）

全家則看好炸烤物商機，於特定店點導入SO HOT炎選現烤點心櫃，品項包括日本全家販售的「黃金雞腿排」，香酥外皮搭上特選雞腿肉號稱鹹香多汁；現也推口感柔軟綿密的「鮮奶富士山千層」，27日前SO HOT炎選商品任2件享8折。

萊爾富「車輪餅」訴求內餡飽滿、不死甜。（萊爾富提供）

萊爾富現推新品「黑糖珍珠奶茶」、「鐵觀音珍珠奶茶」，27日前特價59元。（萊爾富提供）

萊爾富自推出現烤烘焙點心櫃後，帶動熟食、點心區銷量成長至少5成，不久前再推包含紅豆、奶油等口味「車輪餅」，內餡飽滿、齒頰留香；另天熱刺激飲品買氣，現也有新品「黑糖珍珠奶茶」與「鐵觀音珍珠奶茶」，訴求茶香醇厚、珍珠Q彈，原價70元，27日前特價59元。