炎炎夏日，民眾紛紛吹冷氣消暑，但冷氣怎麼吹都不覺得涼怎麼辦，台電分享關鍵在於少一個動作，只要將冷氣出風口朝上吹，讓冷空氣散佈得更均勻，室內就能更快降溫又省電，再搭配電風扇、循環扇，效果加倍。

「台電電力粉絲團」發文，開冷氣時記得將「冷氣出風口朝上吹」，冷房效果會差很多，因為熱空氣上升、冷空氣下降原理，所以在冷氣製冷時出風口朝上，送出的冷空氣會往下沉，讓冷空氣散佈得更均勻，室內就可以更快速降溫。

台電表示，吹冷氣搭配電風扇或循環扇使用，能提升室內空氣循環流通速度，讓室內空間冷更快，還能減少冷氣壓縮機運轉時間來省電。

台電提醒，除了調整冷氣出風口角度及搭配風扇可以提升冷氣效率以外，別忘記2到3周洗一次濾網，以及開冷氣前可以先開窗通風一下，室內空氣會更清新，如果室內溫度高於室外，先開窗通風也有助降溫省電。另建議冷氣溫度設26至28度最剛好，因為冷氣每調高1度可省電6%。