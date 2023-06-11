「最美性學博士」許藍方經常分享男女性愛方面知識，加上流利口條、亮眼外型，讓她一舉一動都引發關注，許藍方昨（10日）曬出兩截式套裝美照，大秀白嫩肌膚和纖腰，她還求饒：「請忽略我的腰直到肥肉不見為主 感恩」，但卻有網友留言問：「三角區是尿褲子嗎」，對此，許藍方也無奈回應了。

許藍方昨晚突然有感而發：「很多人問我為什麼在工作和在生活的時候不一樣，其實我也不知道，可能腦都用在工作的時候了吧！其他時間也不想再動腦」，強調她沒有刻意製造人設，只知道享受當下，「台上台下的我沒太大差別，但該有的客套和假掰也不會少」。

同時，許藍方附上穿搭美照，她身穿兩截式套裝，短版上衣的低胸設計讓她白嫩肌膚全都露，還放送中空腰部曲線，許藍方還求饒：「請忽略我的腰直到肥肉不見為主 感恩」，但卻有網友留言問：「三角區是尿褲子嗎」，釣出許藍方反問：「你說呢」，對方則認為「肯定是」。

許藍方回應網友。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

也有網友稱讚許藍方的穿搭好看：「博士很美」、「也太辣了」、「哇！賞心悅目」，有人就直呼：「穿得太性感了」，還吸引許藍方回應：「有肥肉還性感？！你們真的是盲目的徹底耶！但我仍然衷心感恩」。