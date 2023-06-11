屏東長治鄉某宮廟10日晚間舉行遶境，不料許姓乩童與身旁21歲曾姓男子爆發口角衝突，還進而引爆雙方人馬互毆。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東長治鄉某宮廟10日晚間舉行遶境，不料許姓乩童與身旁21歲曾姓男子爆發口角衝突，還進而引爆雙方人馬互毆。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東長治鄉某宮廟10日晚間舉行遶境，不料許姓乩童與身旁21歲曾姓男子爆發口角衝突，還進而引爆雙方人馬互毆。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東長治鄉某宮廟10日晚間舉行遶境，不料卻傳出鬧事意外，許姓乩童退駕時不慎將手上的神器揮到身旁21歲曾姓男子，2人不僅爆發口角衝突，還進而引爆雙方人馬互毆，警方獲報後趕緊到場制止，將許、曾等2人依違反社會秩序維護法偵辦，並因遶境超過許可時間依《道路交通處罰條例》開罰。

昨天深夜，網傳一段廟會鬧事的影片，網友還在影片上戲謔性地標記「長治阿虎盃開打」，從影片中可以看到，有2方人馬在人群中互毆，警方獲報後也立即前往，但因現場人潮過多，警方需要撥開層層的圍觀民眾，才能抵達現場將雙方拉開。

警方調查，許姓乩童在退駕時，因手上的法器不小心觸碰到曾男，2人因而發生推擠衝突、進而起口角扭打，許、曾等2人都依違反社會秩序維護法偵辦，同時因遶境活動超過許可時間仍未結束，將依《道路交通處罰條例》開罰，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

廟會鬧事影片經放上網後，立即引起網友熱議，有網友批，「一群烏合之衆，現代義和團」、「面對他們信仰的神明，他們不會慚愧嗎！？」、「神明都為了你們而蒙羞」，還有網友嘲諷評論，「廟會常態，不意外」、「廟會不打上一架還叫廟會嗎？這是文化」。