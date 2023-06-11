歌劇院今年夏日系列節目最大亮點是由法國文豪大仲馬小說改編的音樂劇《三劍客》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光系列」節目將在7月7日登場，今年最大亮點的韓國超人氣音樂劇《三劍客》等9檔國內外節目。「音樂劇在台中！」歌劇院總監邱瑗11日表示，不只提供多元題材與風格的音樂劇，更希望讓全國音樂劇愛好者在「看熱鬧」之餘，更能「看門道」，邀請民眾到歌劇院共創美好夏日回憶。

台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光系列」節目將在7月7日登場，推出9檔國內外節目。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

歌劇院今年夏日系列節目最大亮點是由法國文豪大仲馬小說改編的音樂劇《三劍客》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

今年夏日系列最大亮點是由法國文豪大仲馬小說改編的音樂劇《三劍客》！自2009年首演後，巡演韓、日超過600場，話題聲量始終不墜。此劇9月將在韓國首爾重製上演，台中國家歌劇院在8月搶先邀請來台演出5場，充滿男性魅力的衝突擊劍決鬥、浪漫愛情故事及大型歌舞場景，將震撼少女心。

搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》，改編同名愛情電影的音樂劇《怪胎》，由百老匯授權重製。作曲暨音樂執導王希文表示，此劇是「看戲、聽團、療癒身心，3個願望一次滿足！」；製作人陳午明則說，劇中探討較少觸及的精神健康層面，希望帶來最好呈現。

由歌劇院與中國信託文教基金會合作的音樂劇人才培育工程，第二屆作品音樂劇《手》和《請聽神明的話》，今年暑假將正式演出，音樂劇《當亞斯遇見人魚》也將舉行全本讀劇音樂會；《熱帶天使》獵女犯1940s是從歌劇院孵育的作品，今年由編導林孟寰與作曲雷昇聯手打造新版本，重返歌劇院登上大舞台。

此外，兩齣「戲劇治療」作品，新藝計畫的拍拍手工作室《一半，一伴》呈現與心愛之人道別的療癒過程；英國巴羅蘭德舞團的親子舞蹈劇場《老虎．童話》則帶領觀眾重新找回歡樂與愛，適合全齡共賞。