台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光系列」節目將在7月7日登場，今年最大亮點的韓國超人氣音樂劇《三劍客》等9檔國內外節目。「音樂劇在台中！」歌劇院總監邱瑗11日表示，不只提供多元題材與風格的音樂劇，更希望讓全國音樂劇愛好者在「看熱鬧」之餘，更能「看門道」，邀請民眾到歌劇院共創美好夏日回憶。
今年夏日系列最大亮點是由法國文豪大仲馬小說改編的音樂劇《三劍客》！自2009年首演後，巡演韓、日超過600場，話題聲量始終不墜。此劇9月將在韓國首爾重製上演，台中國家歌劇院在8月搶先邀請來台演出5場，充滿男性魅力的衝突擊劍決鬥、浪漫愛情故事及大型歌舞場景，將震撼少女心。
搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》，改編同名愛情電影的音樂劇《怪胎》，由百老匯授權重製。作曲暨音樂執導王希文表示，此劇是「看戲、聽團、療癒身心，3個願望一次滿足！」；製作人陳午明則說，劇中探討較少觸及的精神健康層面，希望帶來最好呈現。
由歌劇院與中國信託文教基金會合作的音樂劇人才培育工程，第二屆作品音樂劇《手》和《請聽神明的話》，今年暑假將正式演出，音樂劇《當亞斯遇見人魚》也將舉行全本讀劇音樂會；《熱帶天使》獵女犯1940s是從歌劇院孵育的作品，今年由編導林孟寰與作曲雷昇聯手打造新版本，重返歌劇院登上大舞台。
此外，兩齣「戲劇治療」作品，新藝計畫的拍拍手工作室《一半，一伴》呈現與心愛之人道別的療癒過程；英國巴羅蘭德舞團的親子舞蹈劇場《老虎．童話》則帶領觀眾重新找回歡樂與愛，適合全齡共賞。
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