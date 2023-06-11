前新竹市長林智堅的論文抄襲官司9日結案，最後他與調查員余正煌達成和解，但林事後卻被踢爆，曾在法庭上不斷強調自己是受害者，因為本來桃園市是他的，但後來沒了。對此，德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中預言，林智堅已經與余正煌和解，再加上碩士論文「再找一個就有了」，他未來重回政治舞台的可能性其實不小。

翁履中昨（10）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，林智堅會說「桃園本來是他的」，代表他心裡可能真的認為自己的確是受害者。

翁履中預言，儘管林智堅短期之內可能不會出現在政治舞台上，且民進黨主席兼總統候選人賴清德曾說要以高標準要求黨內同志，但若是2024年後民進黨繼續執政，林因位列民進黨「非常優秀人才」、短期的沉潛已告一段落，再加上他的碩士論文「再找一個就有了」，未來他重回政治舞台的可能性，其實還是不小的。

同台的國民黨智庫執行長、前立委柯志恩也提到，她相信民進黨的雙標，只要是落敗、狀況很淒慘的人，未來升高的比例都很高。另外，柯志恩怒嗆林智堅，憑什麼認為桃園是他的？即使當時論文門案沒有爆發、林智堅順利參與桃園市長選舉，他會不會擊敗張善政、贏得市長寶座，「真的是鹿死誰手不知道」。