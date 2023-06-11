41歲的「美女主播」吳宇舒，在2013年嫁給老公朱凱翔，今年3月宣布懷孕5個月的喜訊，而她之後便經常在社交平台上分享生活及懷孕後的日常，今（11）日她也曬出孕後的比基尼照，讓網友紛紛大讚她是「最美孕媽咪」。

吳宇舒今（11）日她在臉書分享旅遊度假照，文中表示，由於泳池內有控管人數，所以「沒有玩水的小孩，也不怕被踢到肚子」其中一張她穿著比基尼坐在泳池旁的照片，可見挺著8的月孕肚的她身材依舊相當好，讓粉絲直呼「真佩服妳的自律，懷孕都堅持運動！」、「身材太好了」、「最美的孕婦當之無愧」。

然而，已懷孕快8個月的她先前透露，自己依舊不改多年運動習慣，經醫師和教練的許可下，她進行了阻力訓練和TRX，但該貼文曝光後，卻被部分網友勸阻，紛紛力勸她「有胎神，還是要更小心」、「太超過了吧？」但也有過來人出面支持她「我懷孕的時候也持續上重訓課程，不只體重控制的很好，而且也很順產。魔人的話不用太認真聽啦！」

對此，吳宇舒也回應「不意外地，釣出了一堆不運動的魔人碎碎念。這根本不可能跌倒，而且以我孕前的難度來說只剩下三分之一不到。醫生都說可以了，你有比醫生懂嗎？可以省點口水了吧！」