南台灣今年春雨少、梅雨晚，即使11日上午降下一波大雨，台南市曾文、烏山頭與南化3座主要水庫雖有回升卻仍低迷，蓄水率已少於百年大旱同期，南區水資源局仍表樂觀，根據中央氣象局公布月中還有一波梅雨襲台，仍有望帶來豐沛水量。

台灣2021年的百年大旱在6月初迎來梅雨季豐沛雨水，解除缺水危機，今年南台灣卻歷經20年來最少春雨，梅雨也遲遲未至，「瑪娃」與「谷超」2個颱風都閃過台灣，未帶入颱風雨水，南台灣水庫水量雖因連日來的雷陣雨挹注小幅回升，大致仍維持低迷，甚至比百年大旱同期還低。

截至11日下午3時為止，曾文水庫蓄水率回升至11.69％，烏山頭水庫48.15％，兩者合計16.62％，南化水庫因越域引水高雄市川流量提升的旗山溪，回升至42.63％。

不過2021年百年大旱同期，南台灣即因連續梅雨降臨，曾文水庫蓄水率已回升至17.17％，烏山頭水庫60.30％，兩者合計23％，南化水庫為61.17％。當年同期3座水庫蓄水率都高於今年。

比較歷年的枯旱排名，曾文與烏山頭水庫11日蓄水率為50年來第8低，南化水庫為30年來第4低。南水局對現況仍表樂觀，今年預估春雨少、梅雨晚，依照中央氣象局公布，6月中旬將有一波豐沛梅雨來襲，預估可為南台灣山區帶進有效的入流量。